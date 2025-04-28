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На Украине неожиданно высказались о перемирии в День Победы - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013862809.html
На Украине неожиданно высказались о перемирии в День Победы
На Украине неожиданно высказались о перемирии в День Победы - РИА Новости, 28.04.2025
На Украине неожиданно высказались о перемирии в День Победы
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук поддержал инициативу президента России Владимира Путина об объявлении перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Об этом РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:58:00+03:00
2025-04-28T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
артем дмитрук
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук поддержал инициативу президента России Владимира Путина об объявлении перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Об этом он написал в Telegram-канале."Основная задача — искать общее ради достижения мира! Перемирие в День Победы — что может быть сильнее для объединения, чем память о Победе, которую мы все еще храним в своих сердцах!" — говорится в публикации.Политик также добавил, что Владимир Зеленский и его окружение, наоборот, постоянно ищут причины для войны.В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Как отметили в Кремле, ожидается, что украинская сторона последует этому примеру. В случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ.Ранее, 19 апреля, глава государства объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
https://ria.ru/20250428/pistorius-2013850887.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, артем дмитрук, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский
На Украине неожиданно высказались о перемирии в День Победы

Депутат Рады Дмитрук поддержал инициативу Путина о перемирии в День Победы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук поддержал инициативу президента России Владимира Путина об объявлении перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Основная задача — искать общее ради достижения мира! Перемирие в День Победы — что может быть сильнее для объединения, чем память о Победе, которую мы все еще храним в своих сердцах!" — говорится в публикации.
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Политик также добавил, что Владимир Зеленский и его окружение, наоборот, постоянно ищут причины для войны.
В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Как отметили в Кремле, ожидается, что украинская сторона последует этому примеру. В случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ.
Ранее, 19 апреля, глава государства объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияАртем ДмитрукВладимир Зеленский
 
 
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