Зарубежные СМИ назвали решение Путина о перемирии неожиданным

Зарубежные СМИ назвали решение Путина о перемирии неожиданным - РИА Новости, 28.04.2025

Зарубежные СМИ назвали решение Путина о перемирии неожиданным

СМИ по всему миру пишут об объявлении президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, называя решение "неожиданным" и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:49:00+03:00

2025-04-28T15:49:00+03:00

2025-04-28T15:49:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

welt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013846833_0:151:3032:1857_1920x0_80_0_0_84f04b14fef5b691fb76aa91a9700070.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. СМИ по всему миру пишут об объявлении президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, называя решение "неожиданным" и "жестом доброй воли" со стороны РФ. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. О решении пишут СМИ Британии, в том числе издания Telegraph, Independent, Daily Mail, а также сообщают телеканалы Sky News и GB News. Кроме того, не обошло вниманием новость о перемирии и ирландское издание Irish Sun. "Перемирие объявлено на фоне... продолжающейся неясности относительно того, находится ли в пределах досягаемости возможность соглашения о прекращении конфликта, который длится уже более трех лет", - говорится в материале Daily Mail. Новость о перемирии на дни празднования 80-летия Победы выделили и американские СМИ, в том числе телеканал CNN, газеты Wall Street Journal и New York Times, которая назвала решение неожиданным. "От Украины пока не было немедленного комментария о неожиданном объявлении... Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, что распорядился объявить трехдневное перемирие на Украине в следующем месяце в качестве жеста доброй воли", - пишет New York Times. Ряд СМИ, в том числе агентство Блумберг, отмечают, что в заявлении Кремля подчеркивалось, что Россия ожидает, что украинская сторона последует примеру. Тем не менее, агентство отмечает, что в прошлый раз, когда Россия объявила о перемирии на Пасху, Владимир Зеленский обещал отвечать взаимно, однако затем "Россия и Украина обвинили друг друга в нарушении". На первых полосах материалы о перемирии также публикуют европейские издания, такие как немецкие Spiegel и Suddeutsche Zeitung, французские Monde и Figaro, испанская Pais и финская Helsingin Sanomat. Газета Pais также посчитала объявление Кремля неожиданным. Издание отмечает, что это уже второй раз, когда Путин объявляет о прекращении огня с момента начала переговоров с президентом США Дональдом Трампом по Украине. "Президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил о прекращении огня на Украине с 8 по 10 мая, пока в России отмечают 80-летие победы над нацистской Германией во Второй мировой войне", - говорится в материале немецкой газеты Welt. Американское издание Wall Street Journal указало на то, что заявлению Путина предшествовал призыв Трампа "прекратить огонь" "Объявление перемирия было неожиданным и было объявлено на фоне продолжающихся дипломатических усилий и застопорившихся мирных переговоров", - добавляет индийская газета Times of India.

россия

украина

сша

2025

Новости

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, welt