https://ria.ru/20250428/peremirie-2013860361.html
Зарубежные СМИ назвали решение Путина о перемирии неожиданным
Зарубежные СМИ назвали решение Путина о перемирии неожиданным - РИА Новости, 28.04.2025
Зарубежные СМИ назвали решение Путина о перемирии неожиданным
СМИ по всему миру пишут об объявлении президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, называя решение "неожиданным" и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. СМИ по всему миру пишут об объявлении президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, называя решение "неожиданным" и "жестом доброй воли" со стороны РФ. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. О решении пишут СМИ Британии, в том числе издания Telegraph, Independent, Daily Mail, а также сообщают телеканалы Sky News и GB News. Кроме того, не обошло вниманием новость о перемирии и ирландское издание Irish Sun. "Перемирие объявлено на фоне... продолжающейся неясности относительно того, находится ли в пределах досягаемости возможность соглашения о прекращении конфликта, который длится уже более трех лет", - говорится в материале Daily Mail. Новость о перемирии на дни празднования 80-летия Победы выделили и американские СМИ, в том числе телеканал CNN, газеты Wall Street Journal и New York Times, которая назвала решение неожиданным. "От Украины пока не было немедленного комментария о неожиданном объявлении... Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, что распорядился объявить трехдневное перемирие на Украине в следующем месяце в качестве жеста доброй воли", - пишет New York Times. Ряд СМИ, в том числе агентство Блумберг, отмечают, что в заявлении Кремля подчеркивалось, что Россия ожидает, что украинская сторона последует примеру. Тем не менее, агентство отмечает, что в прошлый раз, когда Россия объявила о перемирии на Пасху, Владимир Зеленский обещал отвечать взаимно, однако затем "Россия и Украина обвинили друг друга в нарушении". На первых полосах материалы о перемирии также публикуют европейские издания, такие как немецкие Spiegel и Suddeutsche Zeitung, французские Monde и Figaro, испанская Pais и финская Helsingin Sanomat. Газета Pais также посчитала объявление Кремля неожиданным. Издание отмечает, что это уже второй раз, когда Путин объявляет о прекращении огня с момента начала переговоров с президентом США Дональдом Трампом по Украине. "Президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил о прекращении огня на Украине с 8 по 10 мая, пока в России отмечают 80-летие победы над нацистской Германией во Второй мировой войне", - говорится в материале немецкой газеты Welt. Американское издание Wall Street Journal указало на то, что заявлению Путина предшествовал призыв Трампа "прекратить огонь" "Объявление перемирия было неожиданным и было объявлено на фоне продолжающихся дипломатических усилий и застопорившихся мирных переговоров", - добавляет индийская газета Times of India.
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, welt
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Welt
Зарубежные СМИ назвали решение Путина о перемирии неожиданным
NYT назвала решение Путина о перемирии в качестве жеста доброй воли неожиданным
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. СМИ по всему миру пишут об объявлении президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, называя решение "неожиданным" и "жестом доброй воли" со стороны РФ.
Россия
объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина
.
О решении пишут СМИ Британии, в том числе издания Telegraph, Independent, Daily Mail, а также сообщают телеканалы Sky News и GB News. Кроме того, не обошло вниманием новость о перемирии и ирландское издание Irish Sun.
"Перемирие объявлено на фоне... продолжающейся неясности относительно того, находится ли в пределах досягаемости возможность соглашения о прекращении конфликта, который длится уже более трех лет", - говорится в материале Daily Mail.
Новость о перемирии на дни празднования 80-летия Победы выделили и американские СМИ, в том числе телеканал CNN, газеты Wall Street Journal и New York Times, которая назвала решение неожиданным.
"От Украины
пока не было немедленного комментария о неожиданном объявлении... Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, что распорядился объявить трехдневное перемирие на Украине в следующем месяце в качестве жеста доброй воли", - пишет New York Times.
Ряд СМИ, в том числе агентство Блумберг, отмечают, что в заявлении Кремля подчеркивалось, что Россия ожидает, что украинская сторона последует примеру. Тем не менее, агентство отмечает, что в прошлый раз, когда Россия объявила о перемирии на Пасху, Владимир Зеленский
обещал отвечать взаимно, однако затем "Россия и Украина обвинили друг друга в нарушении".
На первых полосах материалы о перемирии также публикуют европейские издания, такие как немецкие Spiegel и Suddeutsche Zeitung, французские Monde и Figaro, испанская Pais и финская Helsingin Sanomat.
Газета Pais также посчитала объявление Кремля неожиданным. Издание отмечает, что это уже второй раз, когда Путин объявляет о прекращении огня с момента начала переговоров с президентом США Дональдом Трампом
по Украине.
"Президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил о прекращении огня на Украине с 8 по 10 мая, пока в России отмечают 80-летие победы над нацистской Германией
во Второй мировой войне", - говорится в материале немецкой газеты Welt
.
Американское издание Wall Street Journal указало на то, что заявлению Путина предшествовал призыв Трампа "прекратить огонь"
"Объявление перемирия было неожиданным и было объявлено на фоне продолжающихся дипломатических усилий и застопорившихся мирных переговоров", - добавляет индийская газета Times of India.