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В Кремле прокомментировали решение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы
В Кремле прокомментировали решение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
В Кремле прокомментировали решение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы
Перемирие в дни 80-летия Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является инициативой главы государства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:21:00+03:00
2025-04-28T15:21:00+03:00
2025-04-28T15:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перемирие в дни 80-летия Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является инициативой главы государства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Это инициатива президента", - сказал он.Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250428/putin-2013840855.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия
В Кремле прокомментировали решение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы
Песков назвал перемирие в дни 80-летия Победы инициативой Путина