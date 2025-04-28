https://ria.ru/20250428/peremirie-2013852233.html

В Кремле прокомментировали решение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы

В Кремле прокомментировали решение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025

В Кремле прокомментировали решение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы

Перемирие в дни 80-летия Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является инициативой главы государства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:21:00+03:00

2025-04-28T15:21:00+03:00

2025-04-28T15:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013190683_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_3df76a6356bac7d59690ad75b58ba729.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перемирие в дни 80-летия Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является инициативой главы государства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Это инициатива президента", - сказал он.Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20250428/putin-2013840855.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия