https://ria.ru/20250428/peremirie-2013849070.html

Володин прокомментировал решение Путина о перемирии с Украиной

Володин прокомментировал решение Путина о перемирии с Украиной - РИА Новости, 28.04.2025

Володин прокомментировал решение Путина о перемирии с Украиной

Решение президента России Владимира Путина об объявлении перемирия в дни празднования 80-летия Победы должно напомнить о том, что русские и украинцы являются... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:12:00+03:00

2025-04-28T15:12:00+03:00

2025-04-28T16:12:00+03:00

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вячеслав володин

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павел зарубин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина об объявлении перемирия в дни празднования 80-летия Победы должно напомнить о том, что русские и украинцы являются одним народом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "Это решение должно объединить и напомнить, что мы один народ. И когда сегодня эта хунта развязала войну, может быть, у многих жителей, граждан Украины всё встанет на свои места", - сказал Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

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Перемирие на День Победы: комментарии глав палат парламента Новость об объявлении перемирия на День Победы застала нас в Петербурге, нас законодателей. Первые комментарии глав обеих палат парламента 2025-04-28T15:12 true PT4M39S

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россия, украина, вячеслав володин, владимир путин, павел зарубин, госдума рф