https://ria.ru/20250428/peremirie-2013849070.html
Володин прокомментировал решение Путина о перемирии с Украиной
Володин прокомментировал решение Путина о перемирии с Украиной - РИА Новости, 28.04.2025
Володин прокомментировал решение Путина о перемирии с Украиной
Решение президента России Владимира Путина об объявлении перемирия в дни празднования 80-летия Победы должно напомнить о том, что русские и украинцы являются... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:12:00+03:00
2025-04-28T15:12:00+03:00
2025-04-28T16:12:00+03:00
россия
украина
вячеслав володин
владимир путин
павел зарубин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013846205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_93207d70a32fe2f210432e7650c26fb5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина об объявлении перемирия в дни празднования 80-летия Победы должно напомнить о том, что русские и украинцы являются одним народом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "Это решение должно объединить и напомнить, что мы один народ. И когда сегодня эта хунта развязала войну, может быть, у многих жителей, граждан Украины всё встанет на свои места", - сказал Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250428/peregovory-2013848726.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013846205_123:0:1563:1080_1920x0_80_0_0_4bad98997ae86780d8abe99f6605740e.jpg
Перемирие на День Победы: комментарии глав палат парламента
Новость об объявлении перемирия на День Победы застала нас в Петербурге, нас законодателей. Первые комментарии глав обеих палат парламента
2025-04-28T15:12
true
PT4M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вячеслав володин, владимир путин, павел зарубин, госдума рф
Россия, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Павел Зарубин, Госдума РФ
Володин прокомментировал решение Путина о перемирии с Украиной
Володин призвал помнить о том, что русские и украинцы являются одним народом