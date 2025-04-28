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Володин прокомментировал решение Путина о перемирии с Украиной - РИА Новости, 28.04.2025
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15:12 28.04.2025 (обновлено: 16:12 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013849070.html
Володин прокомментировал решение Путина о перемирии с Украиной
Володин прокомментировал решение Путина о перемирии с Украиной - РИА Новости, 28.04.2025
Володин прокомментировал решение Путина о перемирии с Украиной
Решение президента России Владимира Путина об объявлении перемирия в дни празднования 80-летия Победы должно напомнить о том, что русские и украинцы являются... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:12:00+03:00
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россия
украина
вячеслав володин
владимир путин
павел зарубин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина об объявлении перемирия в дни празднования 80-летия Победы должно напомнить о том, что русские и украинцы являются одним народом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "Это решение должно объединить и напомнить, что мы один народ. И когда сегодня эта хунта развязала войну, может быть, у многих жителей, граждан Украины всё встанет на свои места", - сказал Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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Перемирие на День Победы: комментарии глав палат парламента
Новость об объявлении перемирия на День Победы застала нас в Петербурге, нас законодателей. Первые комментарии глав обеих палат парламента
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россия, украина, вячеслав володин, владимир путин, павел зарубин, госдума рф
Россия, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Павел Зарубин, Госдума РФ
Володин прокомментировал решение Путина о перемирии с Украиной

Володин призвал помнить о том, что русские и украинцы являются одним народом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина об объявлении перемирия в дни празднования 80-летия Победы должно напомнить о том, что русские и украинцы являются одним народом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.
«
"Это решение должно объединить и напомнить, что мы один народ. И когда сегодня эта хунта развязала войну, может быть, у многих жителей, граждан Украины всё встанет на свои места", - сказал Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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РоссияУкраинаВячеслав ВолодинВладимир ПутинПавел ЗарубинГосдума РФ
 
 
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