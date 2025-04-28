https://ria.ru/20250428/peremirie-2013833646.html

Кремль заявил, что ВС России ответят Киеву в случае нарушения им перемирия

Кремль заявил, что ВС России ответят Киеву в случае нарушения им перемирия - РИА Новости, 28.04.2025

Кремль заявил, что ВС России ответят Киеву в случае нарушения им перемирия

Вооруженные силы России дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения Киевом перемирия в дни 80-летия Победы, следует из сообщения в Telegram-канале... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:29:00+03:00

2025-04-28T14:29:00+03:00

2025-04-28T14:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

киев

80-летие победы в великой отечественной войне

украина

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения Киевом перемирия в дни 80-летия Победы, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля. Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. "В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013833020.html

россия

киев

украина

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2025

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россия, киев, 80-летие победы в великой отечественной войне, украина