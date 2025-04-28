https://ria.ru/20250428/peremirie-2013833020.html
Россия призвала Киев последовать примеру об объявлении перемирия
Россия призвала Киев последовать примеру об объявлении перемирия - РИА Новости, 28.04.2025
Россия призвала Киев последовать примеру об объявлении перемирия
Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру об объявлении перемирия в дни 80-летия Победы, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:27:00+03:00
2025-04-28T14:27:00+03:00
2025-04-28T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
в мире
украина
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру об объявлении перемирия в дни 80-летия Победы, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля. Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. "Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, в мире, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, В мире, Украина, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия призвала Киев последовать примеру об объявлении перемирия
Россия призвала Киев последовать примеру о перемирии в дни 80-летия Победы