https://ria.ru/20250428/peremirie-2013833020.html

Россия призвала Киев последовать примеру об объявлении перемирия

Россия призвала Киев последовать примеру об объявлении перемирия - РИА Новости, 28.04.2025

Россия призвала Киев последовать примеру об объявлении перемирия

Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру об объявлении перемирия в дни 80-летия Победы, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:27:00+03:00

2025-04-28T14:27:00+03:00

2025-04-28T14:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

в мире

украина

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру об объявлении перемирия в дни 80-летия Победы, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля. Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. "Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html

россия

киев

украина

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россия, киев, в мире, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне