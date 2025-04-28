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ЕС и Киев боятся выхода Трампа из переговоров по Украине, пишет FT - РИА Новости, 28.04.2025
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21:29 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/peregovory-2013938506.html
ЕС и Киев боятся выхода Трампа из переговоров по Украине, пишет FT
ЕС и Киев боятся выхода Трампа из переговоров по Украине, пишет FT - РИА Новости, 28.04.2025
ЕС и Киев боятся выхода Трампа из переговоров по Украине, пишет FT
Европейские и украинские чиновники боятся, что президент США Дональд Трамп близок к выходу из усилий по достижению урегулирования ситуации на Украине,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:29:00+03:00
2025-04-28T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Европейские и украинские чиновники боятся, что президент США Дональд Трамп близок к выходу из усилий по достижению урегулирования ситуации на Украине, опасаются, что это может случиться уже на этой неделе, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Европейцы и украинцы после переговоров с американской стороной в последние несколько дней переживают, что Трамп может использовать самый минимальный прогресс в переговорах в качестве предлога для прекращения участия Вашингтона в попытках достичь урегулирования, добавляет издание. "Европейские и украинские чиновники убеждены, что Трамп готов воспользоваться любым прорывом на этой неделе, когда будут достигнуты первые 100 дней его президентства, даже если это не будет долгосрочным решением", - пишет газета. Источники утверждают, что американские официальные лица начинают переживать из-за отсутствия прогресса на переговорах, поэтому ищут решение, которое подойдет под "короткие сроки", которых хотел бы придерживаться Трамп. "Некоторые элементы (предложения США - ред.) могут быть хороши, но нетерпеливость сделать все прямо сейчас является проблемой", - сказал один из источников газеты. Financial Times отмечает, что Киев тайно начал готовиться к выходу США из переговоров, а также на данный момент не знает, сохранит ли Вашингтон военную помощь и продолжит ли делиться разведданными. "Самое худшее, что может случиться в отношения Украины и США, это потеря любого интереса Трампа к Украине", - сказал изданию глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием конфликта на Украине или пришло время сосредоточиться на других вопросах.
https://ria.ru/20250312/tramp-2004435265.html
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в мире, цены на нефть, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, верховная рада украины, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Верховная Рада Украины, Введение Трампом пошлин на импорт
ЕС и Киев боятся выхода Трампа из переговоров по Украине, пишет FT

FT: ЕС и Украина опасаются, что Трамп может выйти из переговоров на этой неделе

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Европейские и украинские чиновники боятся, что президент США Дональд Трамп близок к выходу из усилий по достижению урегулирования ситуации на Украине, опасаются, что это может случиться уже на этой неделе, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
Европейцы и украинцы после переговоров с американской стороной в последние несколько дней переживают, что Трамп может использовать самый минимальный прогресс в переговорах в качестве предлога для прекращения участия Вашингтона в попытках достичь урегулирования, добавляет издание.
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"Европейские и украинские чиновники убеждены, что Трамп готов воспользоваться любым прорывом на этой неделе, когда будут достигнуты первые 100 дней его президентства, даже если это не будет долгосрочным решением", - пишет газета.
Источники утверждают, что американские официальные лица начинают переживать из-за отсутствия прогресса на переговорах, поэтому ищут решение, которое подойдет под "короткие сроки", которых хотел бы придерживаться Трамп.
"Некоторые элементы (предложения США - ред.) могут быть хороши, но нетерпеливость сделать все прямо сейчас является проблемой", - сказал один из источников газеты.
Financial Times отмечает, что Киев тайно начал готовиться к выходу США из переговоров, а также на данный момент не знает, сохранит ли Вашингтон военную помощь и продолжит ли делиться разведданными.
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"Самое худшее, что может случиться в отношения Украины и США, это потеря любого интереса Трампа к Украине", - сказал изданию глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием конфликта на Украине или пришло время сосредоточиться на других вопросах.
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