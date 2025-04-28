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Кремль: Россия вновь заявила о готовности к мирным переговорам без условий - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 28.04.2025 (обновлено: 14:29 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/peregovory-2013831918.html
Кремль: Россия вновь заявила о готовности к мирным переговорам без условий
Кремль: Россия вновь заявила о готовности к мирным переговорам без условий - РИА Новости, 28.04.2025
Кремль: Россия вновь заявила о готовности к мирным переговорам без условий
Россия в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, говорится в заявлении в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:22:00+03:00
2025-04-28T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, говорится в заявлении в Telegram-канале Кремля.Россия объявляет перемирие с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая."Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
Кремль: Россия вновь заявила о готовности к мирным переговорам без условий

Кремль: РФ в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без условий

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, говорится в заявлении в Telegram-канале Кремля.
Россия объявляет перемирие с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.
«
"Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами", - говорится в сообщении.
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