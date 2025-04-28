https://ria.ru/20250428/peregovory-2013831918.html

Кремль: Россия вновь заявила о готовности к мирным переговорам без условий

Кремль: Россия вновь заявила о готовности к мирным переговорам без условий - РИА Новости, 28.04.2025

Кремль: Россия вновь заявила о готовности к мирным переговорам без условий

Россия в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, говорится в заявлении в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:22:00+03:00

2025-04-28T14:22:00+03:00

2025-04-28T14:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, говорится в заявлении в Telegram-канале Кремля.Россия объявляет перемирие с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая."Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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