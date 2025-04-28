https://ria.ru/20250428/peregovory-2013782197.html
Песков высказался о перспективах переговоров с Киевом
Песков высказался о перспективах переговоров с Киевом - РИА Новости, 28.04.2025
Песков высказался о перспективах переговоров с Киевом
Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, пока Москва не видит никаких действий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:40:00+03:00
2025-04-28T10:40:00+03:00
2025-04-28T10:50:00+03:00
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, пока Москва не видит никаких действий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."От Киева... Пока мы не видим никаких действий", - сказал Песков в ответ на вопрос, от кого Россия ждет сигнала о возобновлении прямых переговоров с Украиной.
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013737348.html
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москва, киев, россия, дмитрий песков
Москва, Киев, Россия, Дмитрий Песков
Песков высказался о перспективах переговоров с Киевом
Песков: Москва не видит сигнала о готовности к прямым переговорам из Киева