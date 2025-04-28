https://ria.ru/20250428/peregovory-2013782197.html

Песков высказался о перспективах переговоров с Киевом

Песков высказался о перспективах переговоров с Киевом - РИА Новости, 28.04.2025

Песков высказался о перспективах переговоров с Киевом

Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, пока Москва не видит никаких действий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:40:00+03:00

2025-04-28T10:40:00+03:00

2025-04-28T10:50:00+03:00

москва

киев

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, пока Москва не видит никаких действий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."От Киева... Пока мы не видим никаких действий", - сказал Песков в ответ на вопрос, от кого Россия ждет сигнала о возобновлении прямых переговоров с Украиной.

https://ria.ru/20250427/lavrov-2013737348.html

москва

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, киев, россия, дмитрий песков