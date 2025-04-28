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Госдеп одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot
Госдеп одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot - РИА Новости, 28.04.2025
Госдеп одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии системы ПВО Patriot на 280 миллионов долларов, заявил в понедельник Пентагон. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:22:00+03:00
2025-04-28T22:22:00+03:00
2025-04-28T22:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии системы ПВО Patriot на 280 миллионов долларов, заявил в понедельник Пентагон."Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Румынии за рубеж системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 280 миллионов долларов", - говорится в пресс-релизе ведомства.По мнению Пентагона, поставка Румынии данной военной техники отвечает целям внешней политики и национальной безопасности США, поскольку она "улучшает безопасность союзника по НАТО".
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011114277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Госдеп одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot
Пентагон: госдепа США одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot на $280 млн