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Госдеп одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot - РИА Новости, 28.04.2025
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22:22 28.04.2025 (обновлено: 22:33 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/pentagon-2013943172.html
Госдеп одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot
Госдеп одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot - РИА Новости, 28.04.2025
Госдеп одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии системы ПВО Patriot на 280 миллионов долларов, заявил в понедельник Пентагон. РИА Новости, 28.04.2025
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии системы ПВО Patriot на 280 миллионов долларов, заявил в понедельник Пентагон."Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Румынии за рубеж системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 280 миллионов долларов", - говорится в пресс-релизе ведомства.По мнению Пентагона, поставка Румынии данной военной техники отвечает целям внешней политики и национальной безопасности США, поскольку она "улучшает безопасность союзника по НАТО".
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011114277.html
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министерство обороны сша, сша, румыния, государственный департамент сша, нато, в мире
Министерство обороны США, США, Румыния, Государственный департамент США, НАТО, В мире
Госдеп одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot

Пентагон: госдепа США одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot на $280 млн

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии системы ПВО Patriot на 280 миллионов долларов, заявил в понедельник Пентагон.
«
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Румынии за рубеж системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 280 миллионов долларов", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По мнению Пентагона, поставка Румынии данной военной техники отвечает целям внешней политики и национальной безопасности США, поскольку она "улучшает безопасность союзника по НАТО".
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Министерство обороны СШАСШАРумынияГосударственный департамент СШАНАТОВ мире
 
 
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