https://ria.ru/20250428/pentagon-2013943172.html

Госдеп одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot

Госдеп одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot - РИА Новости, 28.04.2025

Госдеп одобрил возможную продажу Румынии ПВО Patriot

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии системы ПВО Patriot на 280 миллионов долларов, заявил в понедельник Пентагон. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:22:00+03:00

2025-04-28T22:22:00+03:00

2025-04-28T22:33:00+03:00

министерство обороны сша

сша

румыния

государственный департамент сша

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:223:1495:1064_1920x0_80_0_0_24f1b4642784cbe73549c2b239408ed7.jpg

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии системы ПВО Patriot на 280 миллионов долларов, заявил в понедельник Пентагон."Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Румынии за рубеж системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 280 миллионов долларов", - говорится в пресс-релизе ведомства.По мнению Пентагона, поставка Румынии данной военной техники отвечает целям внешней политики и национальной безопасности США, поскольку она "улучшает безопасность союзника по НАТО".

https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011114277.html

сша

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство обороны сша, сша, румыния, государственный департамент сша, нато, в мире