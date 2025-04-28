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Названы два способа увеличения пенсии - РИА Новости, 28.04.2025
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02:20 28.04.2025 (обновлено: 02:52 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/pensiya-2013748103.html
Названы два способа увеличения пенсии
Названы два способа увеличения пенсии - РИА Новости, 28.04.2025
Названы два способа увеличения пенсии
Увеличения пенсии можно добиться, выполнив два условия, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:20:00+03:00
2025-04-28T02:52:00+03:00
общество
виктор ляшок
пенсии
россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Увеличения пенсии можно добиться, выполнив два условия, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок."У человека, достигшего пенсионного возраста, есть несколько возможностей увеличить размеры пенсии. Во-первых, продолжать трудовую деятельность, в этом случае пенсия помимо ежегодной индексации будет расти за счет дополнительных страховых взносов от работодателя", — сказал он.Ляшок уточнил, что второй способ — временный отказ от выплат, предусмотренный российским законодательством. В этом случае пенсия не начисляется, но при возобновлении ее выдают в повышенном размере. В целом размер будущей пенсии зависит от множества факторов, продолжил эксперт. Основные: официальная продолжительность трудового стажа и размеры заработной платы, с которой идут отчисления в Социальный фонд."Некоторые другие виды деятельности также учитывают при расчете размера пенсий: периоды ухода за детьми до достижения ими полутора лет, инвалидами I группы, детьми-инвалидами, лицами, достигшими 80 лет", — добавил Ляшок.Учитывается и военная служба по призыву, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250419/pensiya-2012215801.html
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общество, виктор ляшок, пенсии, россия
Общество, Виктор Ляшок, Пенсии, Россия
Названы два способа увеличения пенсии

Аналитик Ляшок: продолжение трудовой деятельности увеличит размер пенсии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Увеличения пенсии можно добиться, выполнив два условия, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
"У человека, достигшего пенсионного возраста, есть несколько возможностей увеличить размеры пенсии. Во-первых, продолжать трудовую деятельность, в этом случае пенсия помимо ежегодной индексации будет расти за счет дополнительных страховых взносов от работодателя", — сказал он.
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Ляшок уточнил, что второй способ — временный отказ от выплат, предусмотренный российским законодательством. В этом случае пенсия не начисляется, но при возобновлении ее выдают в повышенном размере.
В целом размер будущей пенсии зависит от множества факторов, продолжил эксперт. Основные: официальная продолжительность трудового стажа и размеры заработной платы, с которой идут отчисления в Социальный фонд.
«
"Некоторые другие виды деятельности также учитывают при расчете размера пенсий: периоды ухода за детьми до достижения ими полутора лет, инвалидами I группы, детьми-инвалидами, лицами, достигшими 80 лет", — добавил Ляшок.
Учитывается и военная служба по призыву, заключил собеседник агентства.
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