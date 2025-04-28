В Казанском районе Тюменской области объявили режим ЧС
В Казанском районе Тюменской области объявили режим ЧС в связи с паводком
© РИА НовостиНабережная города Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Набережная города Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Режим ЧС введен в Казанском районе Тюменской области, где уровень воды в реке Ишим превысил отметку опасного явления, сообщает глава региона Александр Моор.
"Из-за паводка в Казанском районе введен режим ЧС. Сегодня утром на реке Ишим у села Ильинка был превышен уровень отметки "опасное явление". За сутки вода поднялась сразу на 12 сантиметров – до 803 сантиметров (на три сантиметра выше отметки опасного явления — ред.). Режим ЧС позволяет более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидировать последствия, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов", - пояснил ситуацию Моор в своем Telegram-канале.
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По словам губернатора, интенсивность паводка на реке Ишим выросла. В селе Казанском за сутки вода поднялась на 21 сантиметр. На гидропосту у казанского села Ильинка отметка опасного явления на реке - 800 сантиметров.
Ранее власти отмечали, что ситуация по паводку на реке Ишим в Тюменской области, где метеорологи прогнозировали подъем уровня воды выше отметок опасного явления до 18 апреля, развивается медленно, пик паводка вероятен в мае. Особо сложная паводковая обстановка прогнозировалась в Казанском районе.
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