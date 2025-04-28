https://ria.ru/20250428/park-2013861860.html

Хинштейн отправил врио министра природных ресурсов копать бурьян в парке

Хинштейн отправил врио министра природных ресурсов копать бурьян в парке - РИА Новости, 28.04.2025

Хинштейн отправил врио министра природных ресурсов копать бурьян в парке

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил врио министра природных ресурсов региона Александру Володько лично взять в руки мастерок и цемент,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:52:00+03:00

2025-04-28T15:52:00+03:00

2025-04-28T15:52:00+03:00

общество

курская область

суджа

россия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

курск

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КУРСК, 28 апр – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил врио министра природных ресурсов региона Александру Володько лично взять в руки мастерок и цемент, чтобы восстановить плитку в парке "Патриот", а также выкопать на клумбах бурьян. В ходе еженедельного заседания правительства Курской области в понедельник Александру Хинштейну доложили о нескольких обращениях курян о неудовлетворительном состоянии парка "Патриот" в городе Курске. Жители отмечали, что на клумбах растут сорняки, а плитка на "Триумфальной арке" в некоторых местах отвалилась. "По поводу парка "Патриот"… У кого он в подведе? Не первое нарекание в адрес работы минприроды. Значит, лично сегодня врио министра выезжает туда на место… Если надо, сам берет в руки мастерок и плитку, восстанавливает… Товарищ Володько, слышите меня? Мастерок, цемент, рукавицы брезентовые. И вперед. Бурьян выкапывать и заниматься этим. Потом сам приеду, все проверю", - сказал Хинштейн в ходе заседания. Кроме того, он напомнил, что другие регионы России выделяют средства для помощи в реставрации памятников и мемориалов Курской области. "Значит, послушайте, коллеги, это вообще ни в какие ворота не лезет. Накануне 80-летия Победы, 9 мая, нам все регионы помогают сегодня. Многие, уже 18 регионов откликнулись на нашу просьбу, помогают в восстановлении наших мемориалов, наших обелисков, наших памятников. Мы публично сказали о том, что все приведем в этом году в порядок и на своем областном объекте, где не требуется ни каких-то серьезных вложений, ни каких-то затрат особых", - добавил он. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. ВСУ при отступлении 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое человек ранены, историческое здание было практически уничтожено. Суджанский краеведческий музей был основан в 1962 году, он располагался в двухэтажном доме Чупилова, построенном в конце XIX века и признанном памятником архитектуры. После атаки ВСУ врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщал Хинштейн.

https://ria.ru/20250426/hinshtejn-2013582689.html

https://ria.ru/20250426/monastyr-2013603668.html

https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013581708.html

курская область

суджа

россия

курск

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общество, курская область, суджа, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курск