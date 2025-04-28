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Посольство России поприветствовало решение парагвайских депутатов по 9 мая - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:19 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/paragvay-2013947591.html
Посольство России поприветствовало решение парагвайских депутатов по 9 мая
Посольство России поприветствовало решение парагвайских депутатов по 9 мая - РИА Новости, 28.04.2025
Посольство России поприветствовало решение парагвайских депутатов по 9 мая
Посольство РФ приветствует решение депутатов Парагвая выразить дань уважения России по случаю Дня Победы, которое свидетельствует о том, попытки Запада... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:19:00+03:00
2025-04-28T23:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
парагвай
германия
александр писарев
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Посольство РФ приветствует решение депутатов Парагвая выразить дань уважения России по случаю Дня Победы, которое свидетельствует о том, попытки Запада переписать историю ни к чему не привели, сообщил РИА Новости посол России Александр Писарев. Ранее палата депутатов Парагвая приняла резолюцию "О признании вклада и дани уважения Российской Федерации по случаю годовщины Дня Победы". В ней парламентарии отметили, что "участие России имело решающее значение для завершения Второй мировой войны и внесло значительный вклад в разгром сил стран "Оси" и восстановление мира в Европе". Палата депутатов постановила "выразить признательность России в связи с 9 мая - годовщиной Дня Победы над нацизмом". "День Победы - священный праздник для всех россиян. Мы признательны парагвайским депутатам за их инициативу и внимание, проявленное к этой важной исторической дате", - сказал Писарев. Он добавил, что в России все от мала до велика знают о решающем вкладе Красной армии в Победу над гитлеровской Германией и странами "Оси", однако за рубежом, особенно в государствах, находившихся в орбите влияния стран Запада, этот факт не было принято выносить на передний план. "Отрадно, что это меняется, и правда о тех драматичных событиях закрепляется в общественном сознании даже в столь далёких от фронтов Второй мировой войны странах, как Парагвай. Очевидно, что очередные попытки "западников" переписать историю, умолчать о подвиге советского солдата и даже очернить его ни к чему не привели и скорее наоборот оказались контрпродуктивными", - отметил Писарев. Кроме того, в резолюции парагвайские депутаты призвали международное сообщество уважать использование дипломатических механизмов в качестве средства рассмотрения и разрешения нынешнего конфликта между Россией и Украиной, продвигая принцип диалога и справедливого согласования интересов. "Разделяем позицию парагвайских парламентариев относительно того, что необходимо искать решение создавшейся ситуации дипломатическими методами с учётом основополагающих принципов Устава ООН", - сказал Писарев. По его словам, Россия с самого начала "острой" фазы конфликта стремилась завершить его путем переговоров. "Как известно, уже в апреле 2022 года удалось выйти на определённые договорённости, но, к сожалению, украинская сторона с подачи своих "спонсоров" сделала ставку на продолжение вооружённой борьбы. Рассчитываем, что в нынешних условиях переговорный процесс завершится успешно", - сказал дипломат. Он отметил, что в этой связи особую важность имеет возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном. "Все-таки приход к власти Дональда Трампа в США внёс некоторый здравый смысл в американские подходы во внешней политике. В этом контексте заявление парагвайских депутатов в целом отражает настрой мирового большинства на поиск реалистичных вариантов разрешения украинского кризиса", - сказал посол России.
https://ria.ru/20250428/dushanbe-2013934335.html
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в мире, россия, парагвай, германия, александр писарев, дональд трамп, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Парагвай, Германия, Александр Писарев, Дональд Трамп, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России поприветствовало решение парагвайских депутатов по 9 мая

Писарев поприветствовал решение депутатов Парагвая по случаю годовщины Победы

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПарагвай
Парагвай - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Посольство РФ приветствует решение депутатов Парагвая выразить дань уважения России по случаю Дня Победы, которое свидетельствует о том, попытки Запада переписать историю ни к чему не привели, сообщил РИА Новости посол России Александр Писарев.
Ранее палата депутатов Парагвая приняла резолюцию "О признании вклада и дани уважения Российской Федерации по случаю годовщины Дня Победы". В ней парламентарии отметили, что "участие России имело решающее значение для завершения Второй мировой войны и внесло значительный вклад в разгром сил стран "Оси" и восстановление мира в Европе".
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Палата депутатов постановила "выразить признательность России в связи с 9 мая - годовщиной Дня Победы над нацизмом".
"День Победы - священный праздник для всех россиян. Мы признательны парагвайским депутатам за их инициативу и внимание, проявленное к этой важной исторической дате", - сказал Писарев.
Он добавил, что в России все от мала до велика знают о решающем вкладе Красной армии в Победу над гитлеровской Германией и странами "Оси", однако за рубежом, особенно в государствах, находившихся в орбите влияния стран Запада, этот факт не было принято выносить на передний план.
"Отрадно, что это меняется, и правда о тех драматичных событиях закрепляется в общественном сознании даже в столь далёких от фронтов Второй мировой войны странах, как Парагвай. Очевидно, что очередные попытки "западников" переписать историю, умолчать о подвиге советского солдата и даже очернить его ни к чему не привели и скорее наоборот оказались контрпродуктивными", - отметил Писарев.
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Кроме того, в резолюции парагвайские депутаты призвали международное сообщество уважать использование дипломатических механизмов в качестве средства рассмотрения и разрешения нынешнего конфликта между Россией и Украиной, продвигая принцип диалога и справедливого согласования интересов.
"Разделяем позицию парагвайских парламентариев относительно того, что необходимо искать решение создавшейся ситуации дипломатическими методами с учётом основополагающих принципов Устава ООН", - сказал Писарев.
По его словам, Россия с самого начала "острой" фазы конфликта стремилась завершить его путем переговоров. "Как известно, уже в апреле 2022 года удалось выйти на определённые договорённости, но, к сожалению, украинская сторона с подачи своих "спонсоров" сделала ставку на продолжение вооружённой борьбы. Рассчитываем, что в нынешних условиях переговорный процесс завершится успешно", - сказал дипломат.
Он отметил, что в этой связи особую важность имеет возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном. "Все-таки приход к власти Дональда Трампа в США внёс некоторый здравый смысл в американские подходы во внешней политике. В этом контексте заявление парагвайских депутатов в целом отражает настрой мирового большинства на поиск реалистичных вариантов разрешения украинского кризиса", - сказал посол России.
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