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Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито

Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито - РИА Новости, 28.04.2025

Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито

Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито, посадив деревья в парке, символизирующем середину мира, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:25:00+03:00

2025-04-28T10:25:00+03:00

2025-04-28T10:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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КИТО, 27 апр - РИА Новости. Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито, посадив деревья в парке, символизирующем середину мира, передает корреспондент РИА Новости. Главная цель масштабной международной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. "Мы должны проводить такие мероприятия, чтобы молодежь и дети не забывали те трагические времена, чтобы они никогда не повторились", - сказал РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. В свою очередь, глава движения "Волонтеры Победы" в Эквадоре Жанна Робалино отметила, что очень важно помнить о тех событиях, поскольку историю пытаются переписать и изменить, забывая об истинных героях, победивших фашизм. "Если бы мы не победили, история была бы абсолютно другой", - подчеркнула она. Глава координационного совета соотечественников в Эквадоре Марина Смирнова также указала на важность проведения акции. "Когда я говорю, что мы сажаем не просто деревья, а память, это потому, что без памяти и без истории мы никто", - сказала она агентству . Международная акция "Сад памяти " проводится с 2020 года. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев.

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россия, кито, эквадор, 80-летие победы в великой отечественной войне