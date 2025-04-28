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Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито
Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито - РИА Новости, 28.04.2025
Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито
Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито, посадив деревья в парке, символизирующем середину мира, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:25:00+03:00
2025-04-28T10:25:00+03:00
2025-04-28T10:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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КИТО, 27 апр - РИА Новости. Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито, посадив деревья в парке, символизирующем середину мира, передает корреспондент РИА Новости. Главная цель масштабной международной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. "Мы должны проводить такие мероприятия, чтобы молодежь и дети не забывали те трагические времена, чтобы они никогда не повторились", - сказал РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. В свою очередь, глава движения "Волонтеры Победы" в Эквадоре Жанна Робалино отметила, что очень важно помнить о тех событиях, поскольку историю пытаются переписать и изменить, забывая об истинных героях, победивших фашизм. "Если бы мы не победили, история была бы абсолютно другой", - подчеркнула она. Глава координационного совета соотечественников в Эквадоре Марина Смирнова также указала на важность проведения акции. "Когда я говорю, что мы сажаем не просто деревья, а память, это потому, что без памяти и без истории мы никто", - сказала она агентству . Международная акция "Сад памяти " проводится с 2020 года. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кито, эквадор, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Кито, Эквадор, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито
Россияне и эквадорцы посадили деревья в рамках в акции "Сад памяти" в Кито
КИТО, 27 апр - РИА Новости. Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито, посадив деревья в парке, символизирующем середину мира, передает корреспондент РИА Новости.
Главная цель масштабной международной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
"Мы должны проводить такие мероприятия, чтобы молодежь и дети не забывали те трагические времена, чтобы они никогда не повторились", - сказал РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
В свою очередь, глава движения "Волонтеры Победы" в Эквадоре Жанна Робалино отметила, что очень важно помнить о тех событиях, поскольку историю пытаются переписать и изменить, забывая об истинных героях, победивших фашизм.
"Если бы мы не победили, история была бы абсолютно другой", - подчеркнула она.
Глава координационного совета соотечественников в Эквадоре Марина Смирнова также указала на важность проведения акции.
"Когда я говорю, что мы сажаем не просто деревья, а память, это потому, что без памяти и без истории мы никто", - сказала она агентству .
Международная акция "Сад памяти " проводится с 2020 года. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала.
За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев.