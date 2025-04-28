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Пакистан заявил, что у него есть все необходимое для защиты от Индии - РИА Новости, 28.04.2025
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20:17 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/pakistan-2013929504.html
Пакистан заявил, что у него есть все необходимое для защиты от Индии
Пакистан заявил, что у него есть все необходимое для защиты от Индии - РИА Новости, 28.04.2025
Пакистан заявил, что у него есть все необходимое для защиты от Индии
Пакистан имеет все необходимое для защиты своей территории, в том числе от Индии, заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны Хаваджа Асиф. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:17:00+03:00
2025-04-28T20:17:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Пакистан имеет все необходимое для защиты своей территории, в том числе от Индии, заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны Хаваджа Асиф. "Мы довольны тем, что у нас есть для защиты нашей Родины, защиты нашей земли. Если произойдет вторжение или атака с какой-либо стороны, особенно из Индии, так-как у нас нет других врагов по соседству. Так что если произойдет нападение, мы отправим их домой полностью удовлетворенными", - сказал Асиф. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250428/rossiya-2013893028.html
https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html
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в мире, индия, пакистан, джамму
В мире, Индия, Пакистан, Джамму
Пакистан заявил, что у него есть все необходимое для защиты от Индии

Министр обороны Асиф: Пакистан имеет все необходимое для защиты своей территории

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Пакистана и флаг Пакистана
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана и флаг Пакистана - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие вооруженных сил Пакистана и флаг Пакистана. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Пакистан имеет все необходимое для защиты своей территории, в том числе от Индии, заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны Хаваджа Асиф.
«
"Мы довольны тем, что у нас есть для защиты нашей Родины, защиты нашей земли. Если произойдет вторжение или атака с какой-либо стороны, особенно из Индии, так-как у нас нет других врагов по соседству. Так что если произойдет нападение, мы отправим их домой полностью удовлетворенными", - сказал Асиф.
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Россия призвала Индию и Пакистан к мирному решению разногласий
Вчера, 17:36
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Индия в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля.
В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Глава Минобороны Пакистана допустил участие России в расследовании теракта
27 апреля, 08:46
 
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