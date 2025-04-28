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Пакистану есть чем ответить Индии, заявил министр обороны Асиф - РИА Новости, 28.04.2025
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17:32 28.04.2025 (обновлено: 18:10 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/pakistan-2013891486.html
Пакистану есть чем ответить Индии, заявил министр обороны Асиф
Пакистану есть чем ответить Индии, заявил министр обороны Асиф - РИА Новости, 28.04.2025
Пакистану есть чем ответить Индии, заявил министр обороны Асиф
Пакистану есть чем ответить на авиацию и гиперзвуковые ракеты, стоящих на вооружении ВВС Индии, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:32:00+03:00
2025-04-28T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Пакистану есть чем ответить на авиацию и гиперзвуковые ракеты, стоящих на вооружении ВВС Индии, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости. "Если говорить о самолетах, о которых вы говорите, и о ракетах, о которых вы говорите, то у нас есть аналоги. Возможно ... у нас будет очень достойный ответ на действия Индии", - сказал Асиф, отвечая на вопрос агентства о применении индийской стороной новых истребителей Rafale и гиперзвуковых ракет во время широкомасштабных маневров "Аакраман-2025" близь границы с Пакистаном. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире, произошедшую во вторник, решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, пакистан, джамму, кашмир, индия
В мире, Пакистан, Джамму, Кашмир, Индия
Пакистану есть чем ответить Индии, заявил министр обороны Асиф

Асиф: Пакистану есть чем ответить на авиацию и гиперзвуковые ракеты Индии

© AP PhotoИстребитель ВВС Пакистана во время военного парада в Исламабаде
Истребитель ВВС Пакистана во время военного парада в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo
Истребитель ВВС Пакистана во время военного парада в Исламабаде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Пакистану есть чем ответить на авиацию и гиперзвуковые ракеты, стоящих на вооружении ВВС Индии, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости.
"Если говорить о самолетах, о которых вы говорите, и о ракетах, о которых вы говорите, то у нас есть аналоги. Возможно ... у нас будет очень достойный ответ на действия Индии", - сказал Асиф, отвечая на вопрос агентства о применении индийской стороной новых истребителей Rafale и гиперзвуковых ракет во время широкомасштабных маневров "Аакраман-2025" близь границы с Пакистаном.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире, произошедшую во вторник, решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.
* Запрещенная в России террористическая организация
Полицейский участок в городе Пахалгам в Джамму и Кашмире - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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