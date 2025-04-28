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Пакистан предостерег Нью-Дели от вторжения в воздушное пространство - РИА Новости, 28.04.2025
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16:58 28.04.2025 (обновлено: 18:14 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/pakistan-2013877183.html
Пакистан предостерег Нью-Дели от вторжения в воздушное пространство
Пакистан предостерег Нью-Дели от вторжения в воздушное пространство - РИА Новости, 28.04.2025
Пакистан предостерег Нью-Дели от вторжения в воздушное пространство
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предостерег Нью-Дели от вторжения в пакистанское воздушное пространство на фоне широкомасштабных маневров ВВС Индии. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:58:00+03:00
2025-04-28T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предостерег Нью-Дели от вторжения в пакистанское воздушное пространство на фоне широкомасштабных маневров ВВС Индии. "Мы уже это делали три или четыре года назад, когда их самолет был сбит над территорией Пакистана, и мы взяли пилота в плен, который в конечном итоге был передан … он был отправлен домой. Их постигнет та же участь: пусть нарушают воздушное пространство Пакистана, мы будем защищать его, и они запомнят, как мы его защитим", - сказал Асиф в интервью РИА Новости. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.* Запрещенные в России террористические организации
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в мире, джамму, кашмир, индия, пакистан, россия
В мире, Джамму, Кашмир, Индия, Пакистан, Россия
Пакистан предостерег Нью-Дели от вторжения в воздушное пространство

МО Пакистана Асиф предостерег Нью-Дели от вторжения в воздушное пространство

© AP PhotoПусковая установка ракет Fatah-I армии Пакистана
Пусковая установка ракет Fatah-I армии Пакистана - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo
Пусковая установка ракет Fatah-I армии Пакистана. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предостерег Нью-Дели от вторжения в пакистанское воздушное пространство на фоне широкомасштабных маневров ВВС Индии.
"Мы уже это делали три или четыре года назад, когда их самолет был сбит над территорией Пакистана, и мы взяли пилота в плен, который в конечном итоге был передан … он был отправлен домой. Их постигнет та же участь: пусть нарушают воздушное пространство Пакистана, мы будем защищать его, и они запомнят, как мы его защитим", - сказал Асиф в интервью РИА Новости.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.
* Запрещенные в России террористические организации
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