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ВСУ применили отравляющие вещества на Красноармейском направлении
ВСУ применили отравляющие вещества на Красноармейском направлении - РИА Новости, 28.04.2025
ВСУ применили отравляющие вещества на Красноармейском направлении
ВСУ на красноармейском направлении применяют самодельные отравляющие вещества в виде газа, сбрасывая их с дрона, рассказал РИА Новости боец 60-го ОМСБ 51-й... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:45:00+03:00
2025-04-28T07:45:00+03:00
2025-04-28T07:45:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. ВСУ на красноармейском направлении применяют самодельные отравляющие вещества в виде газа, сбрасывая их с дрона, рассказал РИА Новости боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным "Вайс". "Баба-Яга" скинула пятилитровую бутылку, и в ней была палка. Она (бутылка - ред.) приземляется, эта палка пробивает бутылку, и какое-то отравляющее вещество выпадает. Почувствовался резкий запах такой ацетона", - сказал агентству "Вайс". Боец отметил, что военным стало трудно дышать, начался кашель, в результате чего пришлось искать источник со свежим воздухом и ждать, когда газ выветрится из подвала, где расположилась группа ВС РФ. "Мы полночи просидели вот возле этих окон, а они (ВСУ - ред.) пустили рой птичек и наблюдали, что мы как мыши начнем оттуда выползать, чтобы нас дальше разбирать", - добавил "Вайс". По словам военного, группа сразу передала по рации командованию, что против них применили отравляющее вещество, перехватывающее дыхание. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) - важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находящийся в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Освобождение красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250428/naemniki-2013762284.html
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ВСУ применили отравляющие вещества на Красноармейском направлении
ВСУ сбрасывают с дронов самодельные отравляющие вещества в виде газа