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ВСУ применили отравляющие вещества на Красноармейском направлении - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:45 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ov-2013763540.html
ВСУ применили отравляющие вещества на Красноармейском направлении
ВСУ применили отравляющие вещества на Красноармейском направлении - РИА Новости, 28.04.2025
ВСУ применили отравляющие вещества на Красноармейском направлении
ВСУ на красноармейском направлении применяют самодельные отравляющие вещества в виде газа, сбрасывая их с дрона, рассказал РИА Новости боец 60-го ОМСБ 51-й... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:45:00+03:00
2025-04-28T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
покровск
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
отравляющие вещества
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. ВСУ на красноармейском направлении применяют самодельные отравляющие вещества в виде газа, сбрасывая их с дрона, рассказал РИА Новости боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным "Вайс". "Баба-Яга" скинула пятилитровую бутылку, и в ней была палка. Она (бутылка - ред.) приземляется, эта палка пробивает бутылку, и какое-то отравляющее вещество выпадает. Почувствовался резкий запах такой ацетона", - сказал агентству "Вайс". Боец отметил, что военным стало трудно дышать, начался кашель, в результате чего пришлось искать источник со свежим воздухом и ждать, когда газ выветрится из подвала, где расположилась группа ВС РФ. "Мы полночи просидели вот возле этих окон, а они (ВСУ - ред.) пустили рой птичек и наблюдали, что мы как мыши начнем оттуда выползать, чтобы нас дальше разбирать", - добавил "Вайс". По словам военного, группа сразу передала по рации командованию, что против них применили отравляющее вещество, перехватывающее дыхание. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) - важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находящийся в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Освобождение красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250428/naemniki-2013762284.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, красноармейск, покровск, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, отравляющие вещества
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Покровск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, отравляющие вещества
ВСУ применили отравляющие вещества на Красноармейском направлении

ВСУ сбрасывают с дронов самодельные отравляющие вещества в виде газа

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РХБ-разведки
Военнослужащий РХБ-разведки - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащий РХБ-разведки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. ВСУ на красноармейском направлении применяют самодельные отравляющие вещества в виде газа, сбрасывая их с дрона, рассказал РИА Новости боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным "Вайс".
"Баба-Яга" скинула пятилитровую бутылку, и в ней была палка. Она (бутылка - ред.) приземляется, эта палка пробивает бутылку, и какое-то отравляющее вещество выпадает. Почувствовался резкий запах такой ацетона", - сказал агентству "Вайс".
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Боец отметил, что военным стало трудно дышать, начался кашель, в результате чего пришлось искать источник со свежим воздухом и ждать, когда газ выветрится из подвала, где расположилась группа ВС РФ.
"Мы полночи просидели вот возле этих окон, а они (ВСУ - ред.) пустили рой птичек и наблюдали, что мы как мыши начнем оттуда выползать, чтобы нас дальше разбирать", - добавил "Вайс".
По словам военного, группа сразу передала по рации командованию, что против них применили отравляющее вещество, перехватывающее дыхание.
Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) - важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находящийся в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Освобождение красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскПокровскДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФотравляющие вещества
 
 
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