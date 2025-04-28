Постпред Китая в ООН оценил отношения США и Европы
Постпред Китая в ООН Чэнь Сюй: США и Европа остаются идеологически едины
Флаг Китая . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. США и страны Европейского союза остаются идеологически едины, несмотря на некоторые различия в подходах по некоторым вопросам, заявил в ходе беседы с РИА Новости постпред Китая в ООН в Женеве Чэнь Сюй.
"Я думаю, что идеологически американцы и европейцы (ЕС - ред.) придерживаются одних и тех же позиций, у них - трансатлантические отношения. Несмотря на то, что наметились некоторые разногласия, например, из-за различных позиций по Украине и замечаний (вице-президента США - ред.) Джей Ди Вэнса, сделанных во время Мюнхенской конференции по безопасности, где похоже, что американцы придерживаются новой точки зрения... но идеологически, я полагаю, они остаются едиными - это совершенно очевидно", - сказал агентству Чэнь Сюй.
Вэнс 14 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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