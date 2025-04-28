https://ria.ru/20250428/osago-2013859785.html

На "Госуслугах" хотят запустить сервис по оформлению ОСАГО

На "Госуслугах" хотят запустить сервис по оформлению ОСАГО - РИА Новости, 28.04.2025

На "Госуслугах" хотят запустить сервис по оформлению ОСАГО

Минцифры совместно с Банком России прорабатывают возможность реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на "Госуслугах", сказано в официальном ответе... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:46:00+03:00

2025-04-28T15:46:00+03:00

2025-04-28T15:46:00+03:00

общество

авто

россия

сардана авксентьева

госдума рф

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минцифры совместно с Банком России прорабатывают возможность реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на "Госуслугах", сказано в официальном ответе министерства на обращение депутата ГД, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение в Минцифры с предложением внедрить на "Госуслугах" функцию по оформлению ОСАГО. "По мнению Минцифры России, для реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на портале госуслуг требуется обеспечить нормативное регулирование в части Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств". В настоящий момент Минцифры России совместно с Банком России прорабатывается возможность реализации вышеуказанного сервиса на портале госуслуг", - сказано в документе. Уточняется, что реализация данного сервиса будет обеспечена в несколько этапов. "На первом этапе гражданам (пользователям портала госуслуг) будет предоставлена возможность оформления полиса ОСАГО на ТС, находящихся на учете в ГИБДД в Российской Федерации, следующих категорий: транспортные средства категорий "B", "BE" физических лиц, используемые в качестве такси; мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий "A", "M" физических лиц)", - отмечает министерство.

https://ria.ru/20250409/osago-2010236171.html

https://ria.ru/20250420/osago-2012343851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, сардана авксентьева, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго