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На "Госуслугах" хотят запустить сервис по оформлению ОСАГО - РИА Новости, 28.04.2025
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15:46 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/osago-2013859785.html
На "Госуслугах" хотят запустить сервис по оформлению ОСАГО
На "Госуслугах" хотят запустить сервис по оформлению ОСАГО - РИА Новости, 28.04.2025
На "Госуслугах" хотят запустить сервис по оформлению ОСАГО
Минцифры совместно с Банком России прорабатывают возможность реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на "Госуслугах", сказано в официальном ответе... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:46:00+03:00
2025-04-28T15:46:00+03:00
общество
авто
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сардана авксентьева
госдума рф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минцифры совместно с Банком России прорабатывают возможность реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на "Госуслугах", сказано в официальном ответе министерства на обращение депутата ГД, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение в Минцифры с предложением внедрить на "Госуслугах" функцию по оформлению ОСАГО. "По мнению Минцифры России, для реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на портале госуслуг требуется обеспечить нормативное регулирование в части Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств". В настоящий момент Минцифры России совместно с Банком России прорабатывается возможность реализации вышеуказанного сервиса на портале госуслуг", - сказано в документе. Уточняется, что реализация данного сервиса будет обеспечена в несколько этапов. "На первом этапе гражданам (пользователям портала госуслуг) будет предоставлена возможность оформления полиса ОСАГО на ТС, находящихся на учете в ГИБДД в Российской Федерации, следующих категорий: транспортные средства категорий "B", "BE" физических лиц, используемые в качестве такси; мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий "A", "M" физических лиц)", - отмечает министерство.
https://ria.ru/20250409/osago-2010236171.html
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общество, авто, россия, сардана авксентьева, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго
Общество, Авто, Россия, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
На "Госуслугах" хотят запустить сервис по оформлению ОСАГО

Минцифры и ЦБ работают над возможностью оформлять полис ОСАГО на Госуслугах

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИнтернет-портал Госуслуги
Интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минцифры совместно с Банком России прорабатывают возможность реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на "Госуслугах", сказано в официальном ответе министерства на обращение депутата ГД, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение в Минцифры с предложением внедрить на "Госуслугах" функцию по оформлению ОСАГО.
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"По мнению Минцифры России, для реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на портале госуслуг требуется обеспечить нормативное регулирование в части Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств". В настоящий момент Минцифры России совместно с Банком России прорабатывается возможность реализации вышеуказанного сервиса на портале госуслуг", - сказано в документе.
Уточняется, что реализация данного сервиса будет обеспечена в несколько этапов.
"На первом этапе гражданам (пользователям портала госуслуг) будет предоставлена возможность оформления полиса ОСАГО на ТС, находящихся на учете в ГИБДД в Российской Федерации, следующих категорий: транспортные средства категорий "B", "BE" физических лиц, используемые в качестве такси; мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий "A", "M" физических лиц)", - отмечает министерство.
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