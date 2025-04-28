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Россиянам объяснили правила оплаты труда в майские праздники - РИА Новости, 28.04.2025
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02:48 28.04.2025 (обновлено: 11:48 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/oplata-2013748956.html
Россиянам объяснили правила оплаты труда в майские праздники
Россиянам объяснили правила оплаты труда в майские праздники - РИА Новости, 28.04.2025
Россиянам объяснили правила оплаты труда в майские праздники
Работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться минимум в двойном размере, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:48:00+03:00
2025-04-28T11:48:00+03:00
общество
россия
работа
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
зарплата
выходные
марина лопатина
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться минимум в двойном размере, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина."Трудовая деятельность сотрудников в период праздничных дней, включая майские праздники, согласно действующему законодательству, должна оплачиваться работодателями особым образом. Согласно статье 153 Трудового кодекса России, оплата труда в такие дни осуществляется не ниже уровня двойного тарифа по сравнению с обычными рабочими днями", — сказала она. Эксперт уточнила, что работник может самостоятельно определить форму компенсации труда в праздник: выбрать увеличенную оплату или дополнительный выходной день взамен отработанному. Во втором случае деньги выдаются по обычным тарифам, а сам выбранный день отдыха дополнительно финансово не компенсируется."Для разных категорий работников предусмотрены конкретные правила расчета повышенной оплаты за работу в выходные и праздничные дни. Сдельщикам начисляется оплата не менее двойной сдельной расценки за каждый выполненный объем работы. Работники с почасовой системой оплаты получают выплату не менее удвоенной дневной или часовой тарифной ставки", — добавила Лопатина. При этом для сотрудников, работающих на фиксированном окладе размер выплаты зависит от объема переработанного времени относительно установленной месячной нормы часов. Работа в этих рамках рассчитывается как дополнительная ставка, равная одной дневной ставке сверх основного оклада. А если рабочий день выпадает за пределы месячного лимита времени, оплата производится в двукратном размере от дневной ставки к обычному окладу, заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250424/rabota-2013078921.html
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общество, россия, работа, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), зарплата, выходные, марина лопатина
Общество, Россия, Работа, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Зарплата, Выходные, Марина Лопатина
Россиянам объяснили правила оплаты труда в майские праздники

Социолог Лопатина: работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница в офисе
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться минимум в двойном размере, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
"Трудовая деятельность сотрудников в период праздничных дней, включая майские праздники, согласно действующему законодательству, должна оплачиваться работодателями особым образом. Согласно статье 153 Трудового кодекса России, оплата труда в такие дни осуществляется не ниже уровня двойного тарифа по сравнению с обычными рабочими днями", — сказала она.
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Эксперт уточнила, что работник может самостоятельно определить форму компенсации труда в праздник: выбрать увеличенную оплату или дополнительный выходной день взамен отработанному. Во втором случае деньги выдаются по обычным тарифам, а сам выбранный день отдыха дополнительно финансово не компенсируется.
"Для разных категорий работников предусмотрены конкретные правила расчета повышенной оплаты за работу в выходные и праздничные дни. Сдельщикам начисляется оплата не менее двойной сдельной расценки за каждый выполненный объем работы. Работники с почасовой системой оплаты получают выплату не менее удвоенной дневной или часовой тарифной ставки", — добавила Лопатина.
При этом для сотрудников, работающих на фиксированном окладе размер выплаты зависит от объема переработанного времени относительно установленной месячной нормы часов. Работа в этих рамках рассчитывается как дополнительная ставка, равная одной дневной ставке сверх основного оклада. А если рабочий день выпадает за пределы месячного лимита времени, оплата производится в двукратном размере от дневной ставки к обычному окладу, заключила собеседница агентства.
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ОбществоРоссияРаботаРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)ЗарплатаВыходныеМарина Лопатина
 
 
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