https://ria.ru/20250428/opasnost-2013947434.html

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.04.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:18:00+03:00

2025-04-28T23:18:00+03:00

2025-04-28T23:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_a25172827748cf676720c4dbba46bf20.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. "Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. МЧС призвало быть бдительными.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)