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В Курской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Курской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 28.04.2025
В Курской области объявили угрозу атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:11:00+03:00
2025-04-28T02:11:00+03:00
2025-04-28T02:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
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курская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Россия
В Курской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА