https://ria.ru/20250428/oon-2013928885.html

ООН приняла к сведению перемирие в годовщину Победы, объявленное Россией

ООН приняла к сведению перемирие в годовщину Победы, объявленное Россией - РИА Новости, 28.04.2025

ООН приняла к сведению перемирие в годовщину Победы, объявленное Россией

ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие в дни 80-летней годовщины Победы, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:12:00+03:00

2025-04-28T20:12:00+03:00

2025-04-28T20:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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стефан дюжаррик

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

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ООН, 28 апр – РИА Новости. ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие в дни 80-летней годовщины Победы, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль."Мы приняли к сведению различные заявления", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.Аналогичный комментарий офиса генсека ООН последовал и после пасхального перемирия, объявленного РФ. Тогда, как и в этот раз, в Организации "приняли к сведению" соответствующее решение.

https://ria.ru/20250428/peskov-2013929719.html

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оон, в мире, россия, стефан дюжаррик, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин