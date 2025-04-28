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ООН приняла к сведению перемирие в годовщину Победы, объявленное Россией - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 28.04.2025 (обновлено: 20:42 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/oon-2013928885.html
ООН приняла к сведению перемирие в годовщину Победы, объявленное Россией
ООН приняла к сведению перемирие в годовщину Победы, объявленное Россией - РИА Новости, 28.04.2025
ООН приняла к сведению перемирие в годовщину Победы, объявленное Россией
ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие в дни 80-летней годовщины Победы, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:12:00+03:00
2025-04-28T20:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
оон
в мире
россия
стефан дюжаррик
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
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ООН, 28 апр – РИА Новости. ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие в дни 80-летней годовщины Победы, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль."Мы приняли к сведению различные заявления", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.Аналогичный комментарий офиса генсека ООН последовал и после пасхального перемирия, объявленного РФ. Тогда, как и в этот раз, в Организации "приняли к сведению" соответствующее решение.
https://ria.ru/20250428/peskov-2013929719.html
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013913222.html
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оон, в мире, россия, стефан дюжаррик, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, ООН, В мире, Россия, Стефан Дюжаррик, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин
ООН приняла к сведению перемирие в годовщину Победы, объявленное Россией

ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие в дни 80-летия Победы

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 28 апр – РИА Новости. ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие в дни 80-летней годовщины Победы, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Вчера, 20:19
"Мы приняли к сведению различные заявления", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.
Аналогичный комментарий офиса генсека ООН последовал и после пасхального перемирия, объявленного РФ. Тогда, как и в этот раз, в Организации "приняли к сведению" соответствующее решение.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеООНВ миреРоссияСтефан Дюжаррик80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир Путин
 
 
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