ООН призвала все стороны конфликта в Йемене соблюдать международные законы
МОМ при ООН призвала стороны конфликта в Йемене соблюдать международные законы
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 апр - РИА Новости. Международная организация по миграции (МОМ) при ООН призывает в пресс-релизе все стороны конфликта в Йемене обеспечить полное соблюдение международных законов после авиаудара США по центру для мигрантов в северо-западе Йемена.
Ранее в понедельник МВД созданного в Сане движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства обвинило США в совершении военного преступления из-за бомбежки центра для мигрантов, где содержались 115 человек. По данным службы гражданской обороны на севере страны, число погибших в результате этого авиаудара возросло до 68.
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"Хотя МОМ не работает на этом объекте, мы по-прежнему внимательно следим за ситуацией и готовы оказать необходимую поддержку. Мы призываем все стороны конфликта уделять приоритетное внимание защите гражданского населения и обеспечивать полное соблюдение международного права", - сказано в документе.
В организации добавили, что крайне важно приложить все усилия для того, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению и защитить тех, кто наиболее уязвим в этих сложных обстоятельствах.
Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отметило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов.
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