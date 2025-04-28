https://ria.ru/20250428/oon-2013906957.html

ООН призвала все стороны конфликта в Йемене соблюдать международные законы

ООН призвала все стороны конфликта в Йемене соблюдать международные законы - РИА Новости, 28.04.2025

ООН призвала все стороны конфликта в Йемене соблюдать международные законы

Международная организация по миграции (МОМ) при ООН призывает в пресс-релизе все стороны конфликта в Йемене обеспечить полное соблюдение международных законов... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:29:00+03:00

2025-04-28T18:29:00+03:00

2025-04-28T18:29:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 28 апр - РИА Новости. Международная организация по миграции (МОМ) при ООН призывает в пресс-релизе все стороны конфликта в Йемене обеспечить полное соблюдение международных законов после авиаудара США по центру для мигрантов в северо-западе Йемена. Ранее в понедельник МВД созданного в Сане движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства обвинило США в совершении военного преступления из-за бомбежки центра для мигрантов, где содержались 115 человек. По данным службы гражданской обороны на севере страны, число погибших в результате этого авиаудара возросло до 68. "Хотя МОМ не работает на этом объекте, мы по-прежнему внимательно следим за ситуацией и готовы оказать необходимую поддержку. Мы призываем все стороны конфликта уделять приоритетное внимание защите гражданского населения и обеспечивать полное соблюдение международного права", - сказано в документе. В организации добавили, что крайне важно приложить все усилия для того, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению и защитить тех, кто наиболее уязвим в этих сложных обстоятельствах. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отметило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов.

https://ria.ru/20250428/yemen-2013770439.html

https://ria.ru/20250427/tsakhal-2013648621.html

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в мире, йемен, сша, сана, дональд трамп, оон, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году