https://ria.ru/20250428/oon-2013846505.html

ЕР будет участвовать в дискуссиях по реформам ООН, заявил Медведев

ЕР будет участвовать в дискуссиях по реформам ООН, заявил Медведев - РИА Новости, 28.04.2025

ЕР будет участвовать в дискуссиях по реформам ООН, заявил Медведев

Реформы, касающиеся устава ООН, требуют максимально широкого и заинтересованного консенсуса, партия "Единая Россия" будет принимать активное участие в этих... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:03:00+03:00

2025-04-28T15:03:00+03:00

2025-04-28T15:04:00+03:00

россия

дмитрий медведев

оон

единая россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Реформы, касающиеся устава ООН, требуют максимально широкого и заинтересованного консенсуса, партия "Единая Россия" будет принимать активное участие в этих дискуссиях, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В своем обращении к участникам международного симпозиума "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН" Медведев отметил, что ООН и по сей день остается ключевым механизмом для противодействия самым острым вызовам современности, и необходимо адаптировать структуру организации к реалиям XXI века, обеспечить должную представленность стран Глобального Юга, Востока в Совете безопасности Организации объединенных наций. "Такого рода реформа требует максимально широкого и заинтересованного консенсуса. "Единая Россия", как политическая партия, будет и впредь принимать самое активное и деятельное участие в этих дискуссиях", - сказал председатель партии. Медведев напомнил, что в декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию искоренения колониализма во всех ее формах и проявлениях. "Сама инициатива впервые была озвучена на форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций". Он был учрежден в феврале 2024 года по инициативе нашей партии", - добавил Медведев. Кроме того, зампред Совбеза выразил уверенность, что симпозиум позволит еще раз продемонстрировать близость подходов к оценке итогов Второй Мировой войны, их значение для всего человечества, и глубоко проанализировать роль ООН в системе современных международных отношений.

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013837830.html

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россия, дмитрий медведев, оон, единая россия