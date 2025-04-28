ЕР будет участвовать в дискуссиях по реформам ООН, заявил Медведев
Медведев: реформы, касающиеся устава ООН, требуют широкого консенсуса
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Реформы, касающиеся устава ООН, требуют максимально широкого и заинтересованного консенсуса, партия "Единая Россия" будет принимать активное участие в этих дискуссиях, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В своем обращении к участникам международного симпозиума "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН" Медведев отметил, что ООН и по сей день остается ключевым механизмом для противодействия самым острым вызовам современности, и необходимо адаптировать структуру организации к реалиям XXI века, обеспечить должную представленность стран Глобального Юга, Востока в Совете безопасности Организации объединенных наций.
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"Такого рода реформа требует максимально широкого и заинтересованного консенсуса. "Единая Россия", как политическая партия, будет и впредь принимать самое активное и деятельное участие в этих дискуссиях", - сказал председатель партии.
Медведев напомнил, что в декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию искоренения колониализма во всех ее формах и проявлениях.
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"Сама инициатива впервые была озвучена на форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций". Он был учрежден в феврале 2024 года по инициативе нашей партии", - добавил Медведев.
Кроме того, зампред Совбеза выразил уверенность, что симпозиум позволит еще раз продемонстрировать близость подходов к оценке итогов Второй Мировой войны, их значение для всего человечества, и глубоко проанализировать роль ООН в системе современных международных отношений.