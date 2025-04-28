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Медведев призвал адаптировать структуру ООН к реалиям XXI века - РИА Новости, 28.04.2025
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14:17 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/oon-2013829713.html
Медведев призвал адаптировать структуру ООН к реалиям XXI века
Медведев призвал адаптировать структуру ООН к реалиям XXI века - РИА Новости, 28.04.2025
Медведев призвал адаптировать структуру ООН к реалиям XXI века
ООН остается ключевым механизмом для противодействия самым острым вызовам современности, но ее структура должна быть адаптирована к реалиям XXI века, в том... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:17:00+03:00
2025-04-28T14:17:00+03:00
россия
дмитрий медведев
оон
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ООН остается ключевым механизмом для противодействия самым острым вызовам современности, но ее структура должна быть адаптирована к реалиям XXI века, в том числе, путем увеличения представленности стран Юга и Востока в Совбезе ООН, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "ООН и по сей день остается ключевым механизмом для противодействия самым острым вызовам современности. Нам, конечно, нужно адаптировать структуру организации к реалиям XXI века, обеспечить должную представленность стран Глобального Юга, Востока в Совете безопасности Организации объединенных наций. Это позволит организации эффективно отвечать на современные угрозы", - сказал Медведев в приветствии участникам международного симпозиума "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН".
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россия, дмитрий медведев, оон
Россия, Дмитрий Медведев, ООН
Медведев призвал адаптировать структуру ООН к реалиям XXI века

Медведев: структура ООН должна быть адаптирована к реалиям XXI века

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ООН остается ключевым механизмом для противодействия самым острым вызовам современности, но ее структура должна быть адаптирована к реалиям XXI века, в том числе, путем увеличения представленности стран Юга и Востока в Совбезе ООН, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"ООН и по сей день остается ключевым механизмом для противодействия самым острым вызовам современности. Нам, конечно, нужно адаптировать структуру организации к реалиям XXI века, обеспечить должную представленность стран Глобального Юга, Востока в Совете безопасности Организации объединенных наций. Это позволит организации эффективно отвечать на современные угрозы", - сказал Медведев в приветствии участникам международного симпозиума "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН".
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