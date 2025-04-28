https://ria.ru/20250428/oon-2013829713.html

Медведев призвал адаптировать структуру ООН к реалиям XXI века

Медведев призвал адаптировать структуру ООН к реалиям XXI века - РИА Новости, 28.04.2025

Медведев призвал адаптировать структуру ООН к реалиям XXI века

ООН остается ключевым механизмом для противодействия самым острым вызовам современности, но ее структура должна быть адаптирована к реалиям XXI века, в том... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:17:00+03:00

2025-04-28T14:17:00+03:00

2025-04-28T14:17:00+03:00

россия

дмитрий медведев

оон

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ООН остается ключевым механизмом для противодействия самым острым вызовам современности, но ее структура должна быть адаптирована к реалиям XXI века, в том числе, путем увеличения представленности стран Юга и Востока в Совбезе ООН, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "ООН и по сей день остается ключевым механизмом для противодействия самым острым вызовам современности. Нам, конечно, нужно адаптировать структуру организации к реалиям XXI века, обеспечить должную представленность стран Глобального Юга, Востока в Совете безопасности Организации объединенных наций. Это позволит организации эффективно отвечать на современные угрозы", - сказал Медведев в приветствии участникам международного симпозиума "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН".

https://ria.ru/20250424/slutskij-2013169079.html

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россия, дмитрий медведев, оон