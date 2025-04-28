В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку
В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку во дворе многоэтажек
© СоцсетиЗадержание нетрезвого водителя, допустившего наезд на детскую площадку в Омске. Кадр видео
© Соцсети
Задержание нетрезвого водителя, допустившего наезд на детскую площадку в Омске. Кадр видео
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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Житель Омска не справился с управлением автомобиля и въехал на детскую площадку во дворе многоэтажек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, игровую площадку во дворе дома №12 на улице Тюленина в Омске повредил 41-летний омич. Инцидент произошел вечером 27 апреля. Легковой Nissan March влетел на детскую площадку и горку, где играли несколько детей. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным и не справился с управлением. Его задержали и отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что водитель был пьян.
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"В отношении нарушителя возбуждены административные делопроизводства по статьям "Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения", "Отсутствие водительского удостоверения" и "Отсутствие страховки", - уточнили в пресс-службе.
В результате наезда была сломана горка и игровой городок на детской площадке. Расследование случившегося продолжается.