Рейтинг@Mail.ru
В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 28.04.2025 (обновлено: 17:14 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/omsk-2013883733.html
В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку
В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку - РИА Новости, 28.04.2025
В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку
Житель Омска не справился с управлением автомобиля и въехал на детскую площадку во дворе многоэтажек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:10:00+03:00
2025-04-28T17:14:00+03:00
происшествия
омск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013884893_0:189:1045:777_1920x0_80_0_0_60d805ddae291e455ca09cdf63c684da.jpg
ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Житель Омска не справился с управлением автомобиля и въехал на детскую площадку во дворе многоэтажек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данным ведомства, игровую площадку во дворе дома №12 на улице Тюленина в Омске повредил 41-летний омич. Инцидент произошел вечером 27 апреля. Легковой Nissan March влетел на детскую площадку и горку, где играли несколько детей. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным и не справился с управлением. Его задержали и отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что водитель был пьян. "В отношении нарушителя возбуждены административные делопроизводства по статьям "Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения", "Отсутствие водительского удостоверения" и "Отсутствие страховки", - уточнили в пресс-службе. В результате наезда была сломана горка и игровой городок на детской площадке. Расследование случившегося продолжается.
https://ria.ru/20250420/prokuratura-2012421065.html
https://ria.ru/20250428/simferopol-2013779274.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013884893_0:91:1045:875_1920x0_80_0_0_3eda87a6a387eae7b49ff1fb17c271af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку

В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку во дворе многоэтажек

© СоцсетиЗадержание нетрезвого водителя, допустившего наезд на детскую площадку в Омске. Кадр видео
Задержание нетрезвого водителя, допустившего наезд на детскую площадку в Омске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Соцсети
Задержание нетрезвого водителя, допустившего наезд на детскую площадку в Омске. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Житель Омска не справился с управлением автомобиля и въехал на детскую площадку во дворе многоэтажек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, игровую площадку во дворе дома №12 на улице Тюленина в Омске повредил 41-летний омич. Инцидент произошел вечером 27 апреля. Легковой Nissan March влетел на детскую площадку и горку, где играли несколько детей. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным и не справился с управлением. Его задержали и отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что водитель был пьян.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
На трассе в Нижегородской области водитель врезался в остановку
20 апреля, 22:16
"В отношении нарушителя возбуждены административные делопроизводства по статьям "Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения", "Отсутствие водительского удостоверения" и "Отсутствие страховки", - уточнили в пресс-службе.
В результате наезда была сломана горка и игровой городок на детской площадке. Расследование случившегося продолжается.
На месте ДТП в пригороде Симферополя. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Симферополе произошла авария с участием трех машин
Вчера, 10:27
 
ПроисшествияОмскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала