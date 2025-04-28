https://ria.ru/20250428/omsk-2013883733.html

В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку

В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку - РИА Новости, 28.04.2025

В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку

Житель Омска не справился с управлением автомобиля и въехал на детскую площадку во дворе многоэтажек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:10:00+03:00

2025-04-28T17:10:00+03:00

2025-04-28T17:14:00+03:00

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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Житель Омска не справился с управлением автомобиля и въехал на детскую площадку во дворе многоэтажек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данным ведомства, игровую площадку во дворе дома №12 на улице Тюленина в Омске повредил 41-летний омич. Инцидент произошел вечером 27 апреля. Легковой Nissan March влетел на детскую площадку и горку, где играли несколько детей. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным и не справился с управлением. Его задержали и отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что водитель был пьян. "В отношении нарушителя возбуждены административные делопроизводства по статьям "Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения", "Отсутствие водительского удостоверения" и "Отсутствие страховки", - уточнили в пресс-службе. В результате наезда была сломана горка и игровой городок на детской площадке. Расследование случившегося продолжается.

https://ria.ru/20250420/prokuratura-2012421065.html

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происшествия, омск, россия