https://ria.ru/20250428/nigeriya-2013900134.html

РЭЦ готов поддержать поставки российской сельхозтехники в Нигерию

РЭЦ готов поддержать поставки российской сельхозтехники в Нигерию - РИА Новости, 28.04.2025

РЭЦ готов поддержать поставки российской сельхозтехники в Нигерию

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов содействовать поставкам российской сельскохозяйственной техники для развития аграрного сектора нигерийского... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:54:00+03:00

2025-04-28T17:54:00+03:00

2025-04-28T17:54:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

нигерия

экспорт

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов содействовать поставкам российской сельскохозяйственной техники для развития аграрного сектора нигерийского штата Найджер, сообщил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков в ходе встречи с губернатором штата Найджер Мохаммедом Умару Баго."РЭЦ провел встречу с делегацией из Нигерии в ходе официального визита в Россию губернатора штата Найджер Умару Баго. Встреча была организована при поддержке Торгпредства России в Нигерии и проходила при участии представителей ВЭБ.РФ, Ассоциации "Росспецмаш", Комбайнового завода "Ростсельмаш" и Концерна "Тракторные заводы", - говорится в сообщении.Российская и нигерийская стороны обсудили возможность поставки сельскохозяйственной техники с применением доступных финансовых инструментов Группы РЭЦ и ВЭБ.РФ в рамках реализации масштабной программы штата по развитию растениеводства и обеспечению продовольственной безопасности.Первый этап программы предполагает освоение до 30 тысяч гектаров для выращивания различной сельскохозяйственной продукции, включая сою, кукурузу, кунжут и хлопок, которая в последующем может поставляться за пределы Нигерии и представлять потенциальный интерес для российских трейдеров."Проект развития аграрного сектора штата Найджер безусловно представляет интерес для российской стороны, которая готова предложить широкую номенклатуру сельскохозяйственной техники, а его возможная реализация позволит укрепить торгово-экономические связи между Россией и Нигерией", – отметил Гусаков.

https://ria.ru/20250415/indoneziya-2011405446.html

https://ria.ru/20250325/cnn-2007272931.html

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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, нигерия, экспорт