https://ria.ru/20250428/nglu-2013885670.html

Проректора нижегородского НГЛУ задержали по делу экс-ректора

Проректора нижегородского НГЛУ задержали по делу экс-ректора - РИА Новости, 28.04.2025

Проректора нижегородского НГЛУ задержали по делу экс-ректора

Проректор по науке и стратегическому развитию Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Анна Чанчина задержана по делу о превышении полномочий,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:15:00+03:00

2025-04-28T17:15:00+03:00

2025-04-28T20:33:00+03:00

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001930730_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_aceff7d3e9f0dfa6a06c8f5c7b60b03e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Проректор по науке и стратегическому развитию Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Анна Чанчина задержана по делу о превышении полномочий, возбужденному в феврале в отношении бывшего ректора вуза Жанны Никоновой, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ."Задержана Анна Чанчина – проректор НГЛУ. По одному и тому же делу, возбужденному в отношении Никоновой", - сообщили в ведомстве.Как сообщается на сайте вуза, Чанчина занимает должность проректора по науке и стратегическому развитию.В пресс-службе ведомства уточнили, что проректор подозревается в превышении должностных полномочий.По версии следствия, в 2024 году на основании служебных записок, составленных подозреваемой без законных на то оснований, и подписанных ректором университета, в приказы о премировании сотрудников университета вносились сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщина забирала у подчиненных. Сумма незаконно полученных денежных средств устанавливается. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Бывший ректор НГЛУ Жанна Никонова была задержана в Москве 27 февраля. По версии следствия, с 2023 по 2024 год Никонова на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования НГЛУ Юлией Чичериной, вносила в приказы о премировании сотрудников вуза сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых женщины затем забирали себе. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Никонову и Чичерину поместили под стражу на 2 месяца.Как уточнили агентству в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, постановлением Московского районного суда от 25 апреля Никоновой продлена мера пресечения до 26 мая, Чичерину перевели под домашний арест до 26 июня.

https://ria.ru/20250418/rektor-2012157390.html

https://ria.ru/20250424/rektor-2013298841.html

россия

москва

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород