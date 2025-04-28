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Проректора нижегородского НГЛУ задержали по делу экс-ректора - РИА Новости, 28.04.2025
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17:15 28.04.2025 (обновлено: 20:33 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/nglu-2013885670.html
Проректора нижегородского НГЛУ задержали по делу экс-ректора
Проректора нижегородского НГЛУ задержали по делу экс-ректора - РИА Новости, 28.04.2025
Проректора нижегородского НГЛУ задержали по делу экс-ректора
Проректор по науке и стратегическому развитию Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Анна Чанчина задержана по делу о превышении полномочий,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:15:00+03:00
2025-04-28T20:33:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Проректор по науке и стратегическому развитию Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Анна Чанчина задержана по делу о превышении полномочий, возбужденному в феврале в отношении бывшего ректора вуза Жанны Никоновой, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ."Задержана Анна Чанчина – проректор НГЛУ. По одному и тому же делу, возбужденному в отношении Никоновой", - сообщили в ведомстве.Как сообщается на сайте вуза, Чанчина занимает должность проректора по науке и стратегическому развитию.В пресс-службе ведомства уточнили, что проректор подозревается в превышении должностных полномочий.По версии следствия, в 2024 году на основании служебных записок, составленных подозреваемой без законных на то оснований, и подписанных ректором университета, в приказы о премировании сотрудников университета вносились сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщина забирала у подчиненных. Сумма незаконно полученных денежных средств устанавливается. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Бывший ректор НГЛУ Жанна Никонова была задержана в Москве 27 февраля. По версии следствия, с 2023 по 2024 год Никонова на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования НГЛУ Юлией Чичериной, вносила в приказы о премировании сотрудников вуза сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых женщины затем забирали себе. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Никонову и Чичерину поместили под стражу на 2 месяца.Как уточнили агентству в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, постановлением Московского районного суда от 25 апреля Никоновой продлена мера пресечения до 26 мая, Чичерину перевели под домашний арест до 26 июня.
https://ria.ru/20250418/rektor-2012157390.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Нижний Новгород
Проректора нижегородского НГЛУ задержали по делу экс-ректора

Проректора нижегородского НГЛУ Чанчину задержали по делу экс-ректора Никоновой

© Фото : НГЛУЖанна Никонова
Жанна Никонова - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : НГЛУ
Жанна Никонова. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Проректор по науке и стратегическому развитию Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Анна Чанчина задержана по делу о превышении полномочий, возбужденному в феврале в отношении бывшего ректора вуза Жанны Никоновой, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
"Задержана Анна Чанчина – проректор НГЛУ. По одному и тому же делу, возбужденному в отношении Никоновой", - сообщили в ведомстве.
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Студенты сообщили в прокуратуру о нарушениях задержанного ректора ПсковГУ
18 апреля, 18:14
Как сообщается на сайте вуза, Чанчина занимает должность проректора по науке и стратегическому развитию.
В пресс-службе ведомства уточнили, что проректор подозревается в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в 2024 году на основании служебных записок, составленных подозреваемой без законных на то оснований, и подписанных ректором университета, в приказы о премировании сотрудников университета вносились сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщина забирала у подчиненных. Сумма незаконно полученных денежных средств устанавливается. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Бывший ректор НГЛУ Жанна Никонова была задержана в Москве 27 февраля. По версии следствия, с 2023 по 2024 год Никонова на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования НГЛУ Юлией Чичериной, вносила в приказы о премировании сотрудников вуза сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых женщины затем забирали себе. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Никонову и Чичерину поместили под стражу на 2 месяца.
Как уточнили агентству в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, постановлением Московского районного суда от 25 апреля Никоновой продлена мера пресечения до 26 мая, Чичерину перевели под домашний арест до 26 июня.
Дмитрий Ендовицкий - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Суд отложил на рассмотрение дела ректора ВГУ по делу о взятке
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