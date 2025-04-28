https://ria.ru/20250428/nauka-2011858692.html
Саратовские ученые разработали мини-лабораторию для скорых и реанимаций
Саратовские ученые разработали мини-лабораторию для скорых и реанимаций - РИА Новости, 28.04.2025
Саратовские ученые разработали мини-лабораторию для скорых и реанимаций
Мини-лабораторию для исследования состояния крови без вторжения в тело пациента разработали ученые СГМУ. По их словам, новое портативное устройство позволит... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:00:00+03:00
2025-04-28T09:00:00+03:00
2025-04-28T12:26:00+03:00
наука
наука
университетская наука
олег царев
саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)
воз
медицина
скорая помощь
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мини-лабораторию для исследования состояния крови без вторжения в тело пациента разработали ученые СГМУ. По их словам, новое портативное устройство позволит врачам скорой помощи и реаниматологам уже во время транспортировки больного исследовать соотношение общего объема крови к объему красных кровяных клеток (гематокрит) и мониторить вязкость крови, не дожидаясь результатов лабораторных исследований. Это особенно актуально для тяжелых хирургических пациентов.На фоне травм, ожогов, кровотечений и острых заболеваний органов брюшной полости у таких пациентов зачастую развивается гиповолемия — несоответствие объема циркулирующей крови и объема сосудистого русла, приводящее к развитию тяжелых осложнений. Значимыми показателями гиповолемических нарушений являются вязкость крови и гематокрит (процентный показатель, отражающий долю эритроцитов в единице объема крови). Однако методы их определения требуют забора крови.Ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского (СГМУ) разработали прибор, который, по их мнению, представляет собой мобильную мини-лабораторию. Принцип работы прибора основан на анализе пульсовых волн в области плечевой и лучевой артерий человека (непосредственно в артериальном русле. – Прим. ред).Помимо вязкости крови и гематокрита, устройство в считанные минуты в режиме реального времени с помощью двух датчиков измеряет эластичность стенок сосудов, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.Как пояснил РИА Новости руководитель проекта, профессор кафедры госпитальной хирургии лечебного факультета СГМУ Олег Царев, данные показатели информируют врача о наличии гиповолемических нарушений, связанных с недостатком жидкости в организме, и показывают вероятность развития фатального события со стороны сердечно-сосудистой системы (кардиоваскулярный риск).В связи с этим профессор привел распространенный пример из медицинской практики. "Острая кишечная непроходимость, при которой летальность достигает очень высоких цифр, всегда сопровождается гиповолемическими нарушениями, поскольку жидкость уходит из сосудистого русла и депонируется в кишечнике (до пяти-семи литров). Для адекватной коррекции водно-электролитных нарушений необходимы лабораторные анализы, которые невозможно сделать на этапе транспортировки больного", — объяснил Царев.По его словам, на практике врач скорой помощи с большой осторожностью начинает внутривенное введение растворов, поскольку не имеет полной информации о функциональном состоянии сердца: "если сердце не справится с дополнительной водной нагрузкой, то разовьется отек легкого и отек мозга, что еще более опасно".Как отметил профессор, в связи с этим во время транспортировки в стационар у больных с кишечной непроходимостью внутривенная инфузия растворов не проводится вообще или вводится не более 400 мл, а необходимо полтора или два литра. Как результат — необратимые нарушения в работе почек. "Поэтому нельзя терять время в процессе транспортировки такого больного", — убежден врач.В целом, по данным ВОЗ, в мире около 20 процентов больных погибают из-за отсутствия адекватного лечения на догоспитальном этапе.По мнению профессора Олега Царева своевременную и адекватную догоспитальную коррекцию волемических нарушений фактически можно считать этапом предоперационной подготовки больного с кишечной непроходимостью.Кроме того, как полагает врач, разработанная интеллектуальная система найдет применение не только на догоспитальном этапе, но и в стационаре, поскольку и в реанимации забор крови и ее дальнейшее исследование для получения информации о гиповолемических нарушениях, приводит к потере времени, которого у реаниматолога нет — коррекцию гиповолемии необходимо начинать мгновенно и непрерывно контролировать адекватность ее проведения.В вузе сообщили, что в настоящее время устройство получило соответствующий патент, ведутся работы по оформлению государственной регистрации.
https://ria.ru/20250421/nauka-2011812776.html
https://ria.ru/20240716/nauka-1959845278.html
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наука, университетская наука, олег царев, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), воз, медицина, скорая помощь, здоровье - общество, саратов, россия, кровь, кишечник , биология
Наука, Наука, Университетская наука, Олег Царев, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ), ВОЗ, Медицина, скорая помощь, Здоровье - Общество, Саратов, Россия, Кровь, Кишечник , биология
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Мини-лабораторию для исследования состояния крови без вторжения в тело пациента разработали ученые СГМУ
. По их словам, новое портативное устройство позволит врачам скорой помощи и реаниматологам уже во время транспортировки больного исследовать соотношение общего объема крови к объему красных кровяных клеток (гематокрит) и мониторить вязкость крови, не дожидаясь результатов лабораторных исследований. Это особенно актуально для тяжелых хирургических пациентов.
На фоне травм, ожогов, кровотечений и острых заболеваний органов брюшной полости у таких пациентов зачастую развивается гиповолемия — несоответствие объема циркулирующей крови и объема сосудистого русла, приводящее к развитию тяжелых осложнений. Значимыми показателями гиповолемических нарушений являются вязкость крови и гематокрит (процентный показатель, отражающий долю эритроцитов в единице объема крови). Однако методы их определения требуют забора крови.
Ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского (СГМУ) разработали прибор, который, по их мнению, представляет собой мобильную мини-лабораторию. Принцип работы прибора основан на анализе пульсовых волн в области плечевой и лучевой артерий человека (непосредственно в артериальном русле. – Прим. ред).
Помимо вязкости крови и гематокрита, устройство в считанные минуты в режиме реального времени с помощью двух датчиков измеряет эластичность стенок сосудов, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.
Как пояснил РИА Новости руководитель проекта, профессор кафедры госпитальной хирургии лечебного факультета СГМУ Олег Царев, данные показатели информируют врача о наличии гиповолемических нарушений, связанных с недостатком жидкости в организме, и показывают вероятность развития фатального события со стороны сердечно-сосудистой системы (кардиоваскулярный риск).
В связи с этим профессор привел распространенный пример из медицинской практики. "Острая кишечная непроходимость, при которой летальность достигает очень высоких цифр, всегда сопровождается гиповолемическими нарушениями, поскольку жидкость уходит из сосудистого русла и депонируется в кишечнике (до пяти-семи литров). Для адекватной коррекции водно-электролитных нарушений необходимы лабораторные анализы, которые невозможно сделать на этапе транспортировки больного", — объяснил Царев.
По его словам, на практике врач скорой помощи с большой осторожностью начинает внутривенное введение растворов, поскольку не имеет полной информации о функциональном состоянии сердца: "если сердце не справится с дополнительной водной нагрузкой, то разовьется отек легкого и отек мозга, что еще более опасно".
Как отметил профессор, в связи с этим во время транспортировки в стационар у больных с кишечной непроходимостью внутривенная инфузия растворов не проводится вообще или вводится не более 400 мл, а необходимо полтора или два литра. Как результат — необратимые нарушения в работе почек. "Поэтому нельзя терять время в процессе транспортировки такого больного", — убежден врач.
В целом, по данным ВОЗ, в мире около 20 процентов больных погибают из-за отсутствия адекватного лечения на догоспитальном этапе.
По мнению профессора Олега Царева своевременную и адекватную догоспитальную коррекцию волемических нарушений фактически можно считать этапом предоперационной подготовки больного с кишечной непроходимостью.
Кроме того, как полагает врач, разработанная интеллектуальная система найдет применение не только на догоспитальном этапе, но и в стационаре, поскольку и в реанимации забор крови и ее дальнейшее исследование для получения информации о гиповолемических нарушениях, приводит к потере времени, которого у реаниматолога нет — коррекцию гиповолемии необходимо начинать мгновенно и непрерывно контролировать адекватность ее проведения.
В вузе сообщили, что в настоящее время устройство получило соответствующий патент, ведутся работы по оформлению государственной регистрации.