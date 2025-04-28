https://ria.ru/20250428/naemnik-2013930774.html

Наемник ВСУ рассказал, что украинцы первыми бегут с позиций при обстрелах

Наемник ВСУ рассказал, что украинцы первыми бегут с позиций при обстрелах - РИА Новости, 28.04.2025

Наемник ВСУ рассказал, что украинцы первыми бегут с позиций при обстрелах

Представители порядка 43 стран воюют в так называемом иностранном легионе ВСУ, при этом в случае массированного обстрела первыми с позиций уходят украинцы,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:26:00+03:00

2025-04-28T20:26:00+03:00

2025-04-28T20:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

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сергей лавров

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Представители порядка 43 стран воюют в так называемом иностранном легионе ВСУ, при этом в случае массированного обстрела первыми с позиций уходят украинцы, рассказал инструктор-наемник Римас Армайтис. Армайтис, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен в России к 12,5 годам лишения свободы. "Насколько я знаю, в легионе или 43 страны, или 47 стран, точно сейчас не могу сказать. По-моему, 43 страны. Люди из 43 стран. Они все разные: и политических взглядов, и ценностей", - сказал он каналу VILNYS, ролик выложен на YouTube.Говоря об отличиях в поведении представителей разных национальностей в бою, Армайтис назвал европейцев более сдержанными, пояснив, что они "никогда не пойдут с ножом на танк". Однако при сильных обстрелах первыми отступают не они, а украинцы, сказал он. "Первые, кто отойдут (с позиций при сильном обстреле - ред.) - это будут украинцы", - сказал он. Армайтис, признан в РФ виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Установлено, что в 2022 году он, являясь активным сторонником националистических идей, вступил в одно из подразделений Интернационального легиона территориальной обороны Украины ВСУ в качестве наемника. Отмечается, что он был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением, а также прошел военную подготовку. Подчеркивается, что после этого Армайтис длительное время за вознаграждение участвовал в боях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20240910/naemnik-1971895047.html

https://ria.ru/20250428/vsu-2013919708.html

https://ria.ru/20241107/sud-1982452239.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины