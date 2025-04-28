Наемник ВСУ рассказал, что украинцы первыми бегут с позиций при обстрелах
Наемник Армайтис: в иностранном легионе ВСУ воюют представители более 40 стран
© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Представители порядка 43 стран воюют в так называемом иностранном легионе ВСУ, при этом в случае массированного обстрела первыми с позиций уходят украинцы, рассказал инструктор-наемник Римас Армайтис.
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"Насколько я знаю, в легионе или 43 страны, или 47 стран, точно сейчас не могу сказать. По-моему, 43 страны. Люди из 43 стран. Они все разные: и политических взглядов, и ценностей", - сказал он каналу VILNYS, ролик выложен на YouTube.
Говоря об отличиях в поведении представителей разных национальностей в бою, Армайтис назвал европейцев более сдержанными, пояснив, что они "никогда не пойдут с ножом на танк". Однако при сильных обстрелах первыми отступают не они, а украинцы, сказал он.
"Первые, кто отойдут (с позиций при сильном обстреле - ред.) - это будут украинцы", - сказал он.
Армайтис, признан в РФ виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Установлено, что в 2022 году он, являясь активным сторонником националистических идей, вступил в одно из подразделений Интернационального легиона территориальной обороны Украины ВСУ в качестве наемника. Отмечается, что он был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением, а также прошел военную подготовку. Подчеркивается, что после этого Армайтис длительное время за вознаграждение участвовал в боях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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