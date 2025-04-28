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МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств - РИА Новости, 28.04.2025
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17:14 28.04.2025 (обновлено: 17:44 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/mvd-2013885175.html
МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств
МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств - РИА Новости, 28.04.2025
МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств
Мошенники знакомятся с потенциальными жертвами на сайтах знакомств, входят в доверие и убеждают выйти из своего Apple ID под различными предлогами, после чего... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:14:00+03:00
2025-04-28T17:44:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мошенники знакомятся с потенциальными жертвами на сайтах знакомств, входят в доверие и убеждают выйти из своего Apple ID под различными предлогами, после чего аферисты блокируют телефон и требуют выкуп, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. &quot;Мошенники выходят на связь через сервисы для знакомств (чаще всего — &quot;Дайвинчик&quot;). Они приятны в общении и дают собеседнику надежду на личную встречу. Под одним из десятков предлогов (&quot;разбил телефон перед важной встречей&quot;, &quot;отключили свет перед защитой курсовой&quot;, &quot;в телефоне билеты на самолет, а он сел&quot;) они убеждают жертву: выйти из своего Apple ID, ввести их данные в настройках iCloud, или, как вариант, подтвердить через SMS-код якобы &quot;служебную операцию&quot;, — говорится в сообщении.Получив контроль над устройством, мошенники активируют режим пропажи через iCloud. Телефон становится заблокированным на серверах Apple — обычными способами снять блокировку невозможно. &quot;Пользователь получает сообщение с требованием заплатить &quot;выкуп&quot; за разблокировку — обычно в Telegram или другой мессенджер. Сумма невелика, чтобы жертва быстрее согласилась. Но даже при оплате телефон не разблокируют. Последуют новые требования&quot;, — убеждают в ведомстве.По словам правоохранителей, схема не нова, но ее продолжают активно использовать. Организаторы готовят "контент" — инструкции, скрипты, заранее записанные "кружочки" и голосовые сообщения, а также оказывают услуги по выводу средств. Исполнители регистрируют профили в сервисах для знакомств и обманывают граждан.
https://ria.ru/20250428/mery-2013767336.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств

МВД: мошенники на сайтах знакомств блокируют iPhone жертв через iCloud

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мошенники знакомятся с потенциальными жертвами на сайтах знакомств, входят в доверие и убеждают выйти из своего Apple ID под различными предлогами, после чего аферисты блокируют телефон и требуют выкуп, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«

"Мошенники выходят на связь через сервисы для знакомств (чаще всего — "Дайвинчик"). Они приятны в общении и дают собеседнику надежду на личную встречу. Под одним из десятков предлогов ("разбил телефон перед важной встречей", "отключили свет перед защитой курсовой", "в телефоне билеты на самолет, а он сел") они убеждают жертву: выйти из своего Apple ID, ввести их данные в настройках iCloud, или, как вариант, подтвердить через SMS-код якобы "служебную операцию", — говорится в сообщении.

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Россиянами рассказали о новых мерах борьбы с мошенниками
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Получив контроль над устройством, мошенники активируют режим пропажи через iCloud. Телефон становится заблокированным на серверах Apple — обычными способами снять блокировку невозможно.
«

"Пользователь получает сообщение с требованием заплатить "выкуп" за разблокировку — обычно в Telegram или другой мессенджер. Сумма невелика, чтобы жертва быстрее согласилась. Но даже при оплате телефон не разблокируют. Последуют новые требования", — убеждают в ведомстве.

По словам правоохранителей, схема не нова, но ее продолжают активно использовать. Организаторы готовят "контент" — инструкции, скрипты, заранее записанные "кружочки" и голосовые сообщения, а также оказывают услуги по выводу средств. Исполнители регистрируют профили в сервисах для знакомств и обманывают граждан.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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