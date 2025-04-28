https://ria.ru/20250428/mvd-2013885175.html

МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств

МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств - РИА Новости, 28.04.2025

МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств

Мошенники знакомятся с потенциальными жертвами на сайтах знакомств, входят в доверие и убеждают выйти из своего Apple ID под различными предлогами, после чего... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:14:00+03:00

2025-04-28T17:14:00+03:00

2025-04-28T17:44:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мошенники знакомятся с потенциальными жертвами на сайтах знакомств, входят в доверие и убеждают выйти из своего Apple ID под различными предлогами, после чего аферисты блокируют телефон и требуют выкуп, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Мошенники выходят на связь через сервисы для знакомств (чаще всего — "Дайвинчик"). Они приятны в общении и дают собеседнику надежду на личную встречу. Под одним из десятков предлогов ("разбил телефон перед важной встречей", "отключили свет перед защитой курсовой", "в телефоне билеты на самолет, а он сел") они убеждают жертву: выйти из своего Apple ID, ввести их данные в настройках iCloud, или, как вариант, подтвердить через SMS-код якобы "служебную операцию", — говорится в сообщении.Получив контроль над устройством, мошенники активируют режим пропажи через iCloud. Телефон становится заблокированным на серверах Apple — обычными способами снять блокировку невозможно. "Пользователь получает сообщение с требованием заплатить "выкуп" за разблокировку — обычно в Telegram или другой мессенджер. Сумма невелика, чтобы жертва быстрее согласилась. Но даже при оплате телефон не разблокируют. Последуют новые требования", — убеждают в ведомстве.По словам правоохранителей, схема не нова, но ее продолжают активно использовать. Организаторы готовят "контент" — инструкции, скрипты, заранее записанные "кружочки" и голосовые сообщения, а также оказывают услуги по выводу средств. Исполнители регистрируют профили в сервисах для знакомств и обманывают граждан.

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https://ria.ru/20250425/wildberries-2013326664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия