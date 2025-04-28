https://ria.ru/20250428/murashko-2013743355.html

Мурашко прокомментировал идею ввести стоп-знаки на вредных продуктах

Мурашко прокомментировал идею ввести стоп-знаки на вредных продуктах - РИА Новости, 28.04.2025

Мурашко прокомментировал идею ввести стоп-знаки на вредных продуктах

Идею ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания нужно в первую очередь проработать с общественностью и экспертами, а Минздрав готов рассматривать... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T01:04:00+03:00

2025-04-28T01:04:00+03:00

2025-04-28T01:04:00+03:00

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Идею ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания нужно в первую очередь проработать с общественностью и экспертами, а Минздрав готов рассматривать все предложения, нацеленные на сохранение здоровья граждан, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева от партии "Новые люди" 4 апреля предложила ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания, а также цветовых меток на упаковках продуктов, содержащих сахар, соли и жиры, чтобы граждане смогли оценить, полезны ли они. Письмо она направила в Минздрав РФ. "Надо, чтобы предложения были проработаны с общественностью и экспертами. Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе в рамках регламентных процедур", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос от агентства, как он относится к инициативе Авксентьевой и планирует ли ее поддержать. Министр здравоохранения добавил, что многие компании в инициативном порядке уже указывают на продуктах энергетическую ценность, содержание жиров, а многие магазины в настоящее время формируют полки здорового питания.

https://ria.ru/20250427/repa-2013645249.html

https://ria.ru/20250422/vrach-2012636693.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)