Рейтинг@Mail.ru
Мурашко прокомментировал идею ввести стоп-знаки на вредных продуктах - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/murashko-2013743355.html
Мурашко прокомментировал идею ввести стоп-знаки на вредных продуктах
Мурашко прокомментировал идею ввести стоп-знаки на вредных продуктах - РИА Новости, 28.04.2025
Мурашко прокомментировал идею ввести стоп-знаки на вредных продуктах
Идею ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания нужно в первую очередь проработать с общественностью и экспертами, а Минздрав готов рассматривать... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T01:04:00+03:00
2025-04-28T01:04:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:135:426:375_1920x0_80_0_0_a28783877cdb1648f3357f117c85c96f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Идею ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания нужно в первую очередь проработать с общественностью и экспертами, а Минздрав готов рассматривать все предложения, нацеленные на сохранение здоровья граждан, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева от партии "Новые люди" 4 апреля предложила ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания, а также цветовых меток на упаковках продуктов, содержащих сахар, соли и жиры, чтобы граждане смогли оценить, полезны ли они. Письмо она направила в Минздрав РФ. "Надо, чтобы предложения были проработаны с общественностью и экспертами. Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе в рамках регламентных процедур", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос от агентства, как он относится к инициативе Авксентьевой и планирует ли ее поддержать. Министр здравоохранения добавил, что многие компании в инициативном порядке уже указывают на продуктах энергетическую ценность, содержание жиров, а многие магазины в настоящее время формируют полки здорового питания.
https://ria.ru/20250427/repa-2013645249.html
https://ria.ru/20250422/vrach-2012636693.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:120:426:440_1920x0_80_0_0_05ebd5ce585de582a2d47fe41a7071eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко прокомментировал идею ввести стоп-знаки на вредных продуктах

Мурашко: систему стоп-знаков на вредных продуктах нужно проработать с экспертами

© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
 Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Идею ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания нужно в первую очередь проработать с общественностью и экспертами, а Минздрав готов рассматривать все предложения, нацеленные на сохранение здоровья граждан, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Депутат Госдумы Сардана Авксентьева от партии "Новые люди" 4 апреля предложила ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания, а также цветовых меток на упаковках продуктов, содержащих сахар, соли и жиры, чтобы граждане смогли оценить, полезны ли они. Письмо она направила в Минздрав РФ.
Сбор репы и морковки - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Врач рассказала о пользе ботвы репы в лечении болезни Альцгеймера
Вчера, 03:27
"Надо, чтобы предложения были проработаны с общественностью и экспертами. Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе в рамках регламентных процедур", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос от агентства, как он относится к инициативе Авксентьевой и планирует ли ее поддержать.
Министр здравоохранения добавил, что многие компании в инициативном порядке уже указывают на продуктах энергетическую ценность, содержание жиров, а многие магазины в настоящее время формируют полки здорового питания.
Цитрусовые - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Врач назвала продукты, которые нужно обязательно добавить в рацион весной
22 апреля, 03:09
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала