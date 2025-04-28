Рейтинг@Mail.ru
После обрушения моста на Сахалине возбудили уголовное дело - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/most-2013796914.html
После обрушения моста на Сахалине возбудили уголовное дело
После обрушения моста на Сахалине возбудили уголовное дело - РИА Новости, 28.04.2025
После обрушения моста на Сахалине возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в связи с обрушением моста в Анивском районе на юге Сахалина, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:55:00+03:00
2025-04-28T11:55:00+03:00
происшествия
россия
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с обрушением моста в Анивском районе на юге Сахалина, сообщает региональное управление СК России. Ранее в пресс-службе сахалинской прокуратуры рассказали, что мост через реку Вахрушевка в Анивском районе обрушился в понедельник, в этот момент по нему проезжал экскаватор с водителем. Мужчину в результате происшествия госпитализировали. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации моста.
https://ria.ru/20241113/krym-1983631999.html
россия
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сахалин, Следственный комитет России (СК РФ)
После обрушения моста на Сахалине возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Анивском районе Сахалина

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с обрушением моста в Анивском районе на юге Сахалина, сообщает региональное управление СК России.
Ранее в пресс-службе сахалинской прокуратуры рассказали, что мост через реку Вахрушевка в Анивском районе обрушился в понедельник, в этот момент по нему проезжал экскаватор с водителем. Мужчину в результате происшествия госпитализировали.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации моста.
Последствия обрушения моста в Джанкойском районе на севере Крыма. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Крыму назвали возможную причину обрушения автомобильного моста
13 ноября 2024, 22:46
 
ПроисшествияРоссияСахалинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала