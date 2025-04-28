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После обрушения моста на Сахалине возбудили уголовное дело

После обрушения моста на Сахалине возбудили уголовное дело - РИА Новости, 28.04.2025

После обрушения моста на Сахалине возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в связи с обрушением моста в Анивском районе на юге Сахалина, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:55:00+03:00

2025-04-28T11:55:00+03:00

2025-04-28T11:55:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с обрушением моста в Анивском районе на юге Сахалина, сообщает региональное управление СК России. Ранее в пресс-службе сахалинской прокуратуры рассказали, что мост через реку Вахрушевка в Анивском районе обрушился в понедельник, в этот момент по нему проезжал экскаватор с водителем. Мужчину в результате происшествия госпитализировали. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации моста.

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происшествия, россия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)