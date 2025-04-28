https://ria.ru/20250428/moskva-2013949580.html

В Москве прошел спектакль о легендарных разведчиках-супругах Вартанян

В Москве прошел спектакль о легендарных разведчиках-супругах Вартанян - РИА Новости, 28.04.2025

В Москве прошел спектакль о легендарных разведчиках-супругах Вартанян

Спектакль "Командир "Легкой кавалерии", посвященный легендарным отечественным разведчикам-нелегалам Герою Советского Союза Геворку Вартаняну и его супруге Гоар... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:42:00+03:00

2025-04-28T23:42:00+03:00

2025-04-28T23:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

тегеран (город)

ссср

геворк вартанян

владимир путин

гоар вартанян

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Спектакль "Командир "Легкой кавалерии", посвященный легендарным отечественным разведчикам-нелегалам Герою Советского Союза Геворку Вартаняну и его супруге Гоар Вартанян и исполненный юными артистами из Ростовской области, прошел в понедельник в Московском доме национальностей, передает корреспондент РИА Новости. Показ спектакля, приуроченный к 80-летию Великой Победы, состоялся в рамках торжественного вечера, посвященного вкладу армянского народа в победу всего многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. Спектакль, где играют ребята школьного возраста, поставлен коллективом Народного театра юного зрителя ARTist Мясниковского района Ростовской области. С этой постановкой ТЮЗ уже выступил в ряде российских городов. В основу спектакля, сценарий которого написал экс-руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов, легла история работы созданной по заданию советской внешней разведки спецгруппы из числа подростков, во время Великой Отечественной войны выявлявшей гитлеровских разведчиков и агентов в Тегеране и других иранских городах. Только за два года группа молодых людей, патриотически настроенных к СССР, передвигавшаяся на велосипедах и получившая название "Легкая кавалерия", установила около 400 человек, так или иначе связанных с германской разведкой. Результаты работы "Легкой кавалерии" под руководством "Амира" (таким тогда был оперативный псевдоним уроженца Ростова-на-Дону Геворка Вартаняна (1924-2012) помогли разгромить гитлеровское подполье в Иране, что имело огромное значение с точки зрения обеспечения безопасности встречи в Тегеране глав трех держав – СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля в конце ноября-начале декабря 1943 года. Именно "Легкая кавалерия", в которую входила и будущая супруга Геворка Вартаняна Гоар (1926-2019), за несколько месяцев до Тегеранской конференции выследила Франца Майера (настоящее имя Рихард Август) - главного представителя германской политической разведки в Тегеране в годы войны. С 1956 года в течение 30 лет супруги Вартанян работали на нелегальном положении в экстремальных условиях в разных странах. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. Из последней командировки разведчики вернулись осенью 1986 года. По мнению специалистов, результаты работы четы Вартанян столь значительны, что никогда не будут обнародованы. В 1984 году Геворку Вартаняну было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя супругов Вартанян занесено на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки - это знак высшей почести в СВР. А бронзовый барельеф Геворка Вартаняна размещен на памятнике отечественным разведчикам всех времен, находящемся на территории штаб-квартиры СВР. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР. На фоне монумента глава государства выступал перед разведчиками. В рамках торжеств по случаю 80-летия Великой Победы Россия с благодарностью вспомнит героев отечественных спецслужб, внесших поистине неоценимый вклад в разгром нацизма и пособников нацистов, говорил ранее Путин.

https://ria.ru/20250409/nozhkin-2010291475.html

https://ria.ru/20250328/fitin-2007844742.html

https://ria.ru/20250313/kommunikatsiya-2004586709.html

россия

тегеран (город)

ссср

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