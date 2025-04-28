https://ria.ru/20250428/moskva-2013858672.html

Представители 48 стран собрались в центре "Россия" на открытый диалог

Представители 48 стран собрались в центре "Россия" на открытый диалог - РИА Новости, 28.04.2025

Представители 48 стран собрались в центре "Россия" на открытый диалог

В Москве в национальном центре "Россия" на открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" приехали более ста представителей из 48 стран,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:40:00+03:00

2025-04-28T15:40:00+03:00

2025-04-28T18:30:00+03:00

москва

россия

максим орешкин

экономика

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве в национальном центре "Россия" на открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" приехали более ста представителей из 48 стран, сообщили организаторы мероприятия. "Хочу поприветствовать вас сегодня здесь. <...> Действительно, впервые мы проводим подобное открытое международное мероприятие. Мы вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей. Спасибо большое. Добро пожаловать в Москву", — сказал замруководителя администрации президента Максим Орешкин, принявший участие в церемонии открытия форума.Мероприятие проводится впервые, оно продлится с 28 по 30 апреля. Форум должен стать дискуссионной площадкой для обсуждения будущего мировой экономики. Формат открытого диалога носит уникальный характер, потому что участники могут представить свои гипотезы, идеи и научные разработки на условиях равенства, взаимоуважения и сотрудничества во благо человека в условиях становления новой экономической реальности. Они будут работать над решениями ключевых вопросов современности и формировать ориентиры для развития будущего мира."Люди со всех уголков, со всех континентов высказывали свои идеи о том, что нужно сделать, какие интересные проекты необходимо реализовать для того, чтобы мир двигался вперед", — добавил Орешкин.На форуме обсудят 696 работ из 102 стран мира. Среди языков, на которых они написаны, есть пушту, малагасийский, сербский, греческий и другие. Наибольший интерес у авторов вызвали следующие темы:

https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html

https://ria.ru/20240914/forum-1972535255.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, максим орешкин, экономика