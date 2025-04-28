Рейтинг@Mail.ru
Представители 48 стран собрались в центре "Россия" на открытый диалог - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 28.04.2025 (обновлено: 18:30 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/moskva-2013858672.html
Представители 48 стран собрались в центре "Россия" на открытый диалог
Представители 48 стран собрались в центре "Россия" на открытый диалог - РИА Новости, 28.04.2025
Представители 48 стран собрались в центре "Россия" на открытый диалог
В Москве в национальном центре "Россия" на открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" приехали более ста представителей из 48 стран,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:40:00+03:00
2025-04-28T18:30:00+03:00
москва
россия
максим орешкин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005681238_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_bf1c7c59ecf0b9d902dd403562e90612.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве в национальном центре "Россия" на открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" приехали более ста представителей из 48 стран, сообщили организаторы мероприятия. &quot;Хочу поприветствовать вас сегодня здесь. &lt;...&gt; Действительно, впервые мы проводим подобное открытое международное мероприятие. Мы вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей. Спасибо большое. Добро пожаловать в Москву&quot;, — сказал замруководителя администрации президента Максим Орешкин, принявший участие в церемонии открытия форума.Мероприятие проводится впервые, оно продлится с 28 по 30 апреля. Форум должен стать дискуссионной площадкой для обсуждения будущего мировой экономики. Формат открытого диалога носит уникальный характер, потому что участники могут представить свои гипотезы, идеи и научные разработки на условиях равенства, взаимоуважения и сотрудничества во благо человека в условиях становления новой экономической реальности. Они будут работать над решениями ключевых вопросов современности и формировать ориентиры для развития будущего мира.&quot;Люди со всех уголков, со всех континентов высказывали свои идеи о том, что нужно сделать, какие интересные проекты необходимо реализовать для того, чтобы мир двигался вперед&quot;, — добавил Орешкин.На форуме обсудят 696 работ из 102 стран мира. Среди языков, на которых они написаны, есть пушту, малагасийский, сербский, греческий и другие. Наибольший интерес у авторов вызвали следующие темы:
https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html
https://ria.ru/20240914/forum-1972535255.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005681238_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_e0cdd54d67f8b8542bcdb10777e1e7fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, максим орешкин, экономика
Москва, Россия, Максим Орешкин, Экономика
Представители 48 стран собрались в центре "Россия" на открытый диалог

Более 100 представителей 48 стран собрались в центре "Россия" на открытый диалог

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Панорама Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве в национальном центре "Россия" на открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" приехали более ста представителей из 48 стран, сообщили организаторы мероприятия.
«

"Хочу поприветствовать вас сегодня здесь. <...> Действительно, впервые мы проводим подобное открытое международное мероприятие. Мы вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей. Спасибо большое. Добро пожаловать в Москву", — сказал замруководителя администрации президента Максим Орешкин, принявший участие в церемонии открытия форума.

Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Технологии будущего в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Об этом говорит весь мир". Путин поставил российским ученым новые задачи
21 февраля, 15:52
Мероприятие проводится впервые, оно продлится с 28 по 30 апреля. Форум должен стать дискуссионной площадкой для обсуждения будущего мировой экономики.
Формат открытого диалога носит уникальный характер, потому что участники могут представить свои гипотезы, идеи и научные разработки на условиях равенства, взаимоуважения и сотрудничества во благо человека в условиях становления новой экономической реальности. Они будут работать над решениями ключевых вопросов современности и формировать ориентиры для развития будущего мира.
«

"Люди со всех уголков, со всех континентов высказывали свои идеи о том, что нужно сделать, какие интересные проекты необходимо реализовать для того, чтобы мир двигался вперед", — добавил Орешкин.

На форуме обсудят 696 работ из 102 стран мира. Среди языков, на которых они написаны, есть пушту, малагасийский, сербский, греческий и другие.
Наибольший интерес у авторов вызвали следующие темы:
  • "Инвестиции в человека" (41%);
  • "Инвестиции в связанность" (24%);
  • "Инвестиции в технологии" (22%);
  • "Инвестиции в среду" (13%).
Выступление певицы Надежды Бабкиной с поющим роботом Арди на церемонии открытия X Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур: как это было
14 сентября 2024, 08:00
 
МоскваРоссияМаксим ОрешкинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала