https://ria.ru/20250428/moskva-2013844047.html
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, заколотой в сердце
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, заколотой в сердце - РИА Новости, 28.04.2025
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, заколотой в сердце
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, которую закололи в сердце на северо-востоке города, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:58:00+03:00
2025-04-28T14:58:00+03:00
2025-04-28T15:37:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, которую закололи в сердце на северо-востоке города, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК ("Убийство"). <...> Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан в кратчайшие сроки. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства", — отметили в ведомстве.Сегодня в столичном главке СК сообщили, что тело заколотой в сердце девушки нашли на севере Москвы, начата доследственная проверка. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая — африканка, ее личность устанавливается. По данным следствия, не позднее 28 апреля пьяный мужчина, находясь в квартире в Ясном проезде в Москве, вступил в конфликт с девушкой, во время которого ударил ее ножом в сердце, а затем сбросил тело из окна. От полученных повреждений потерпевшая погибла на месте. После произошедшего фигурант скрылся.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, девушка занималась проституцией. Согласно сообщению пресс-службы УВД по СВАО ГУ МВД по Москве, мужчину нашли менее чем через два часа в районе Савеловского вокзала. При задержании тот признался в совершении преступления.
https://ria.ru/20250415/sk-2011335096.html
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011298473.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, заколотой в сердце
В Москве задержали подозреваемого в убийстве африканки, заколотой ножом в сердце