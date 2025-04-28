Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, заколотой в сердце - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 28.04.2025 (обновлено: 15:37 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/moskva-2013844047.html
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, заколотой в сердце
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, заколотой в сердце - РИА Новости, 28.04.2025
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, заколотой в сердце
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, которую закололи в сердце на северо-востоке города, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:58:00+03:00
2025-04-28T15:37:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, которую закололи в сердце на северо-востоке города, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК ("Убийство"). &lt;...&gt; Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан в кратчайшие сроки. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства", — отметили в ведомстве.Сегодня в столичном главке СК сообщили, что тело заколотой в сердце девушки нашли на севере Москвы, начата доследственная проверка. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая — африканка, ее личность устанавливается. По данным следствия, не позднее 28 апреля пьяный мужчина, находясь в квартире в Ясном проезде в Москве, вступил в конфликт с девушкой, во время которого ударил ее ножом в сердце, а затем сбросил тело из окна. От полученных повреждений потерпевшая погибла на месте. После произошедшего фигурант скрылся.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, девушка занималась проституцией. Согласно сообщению пресс-службы УВД по СВАО ГУ МВД по Москве, мужчину нашли менее чем через два часа в районе Савеловского вокзала. При задержании тот признался в совершении преступления.
https://ria.ru/20250415/sk-2011335096.html
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011298473.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, заколотой в сердце

В Москве задержали подозреваемого в убийстве африканки, заколотой ножом в сердце

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, которую закололи в сердце на северо-востоке города, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК ("Убийство"). <...> Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан в кратчайшие сроки. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства", — отметили в ведомстве.
Квартира жилого дома на юго-западе Москвы, где было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Убитый в Москве мужчина угрожал дочери ножом, сообщили в СК
15 апреля, 12:13
Сегодня в столичном главке СК сообщили, что тело заколотой в сердце девушки нашли на севере Москвы, начата доследственная проверка. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая — африканка, ее личность устанавливается.
По данным следствия, не позднее 28 апреля пьяный мужчина, находясь в квартире в Ясном проезде в Москве, вступил в конфликт с девушкой, во время которого ударил ее ножом в сердце, а затем сбросил тело из окна. От полученных повреждений потерпевшая погибла на месте. После произошедшего фигурант скрылся.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, девушка занималась проституцией.
Согласно сообщению пресс-службы УВД по СВАО ГУ МВД по Москве, мужчину нашли менее чем через два часа в районе Савеловского вокзала. При задержании тот признался в совершении преступления.
15 апреля 2025 года в квартире жилого дома в Москве обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Москве 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве отца
15 апреля, 09:34
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала