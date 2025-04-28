https://ria.ru/20250428/moskva-2013844047.html

В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, заколотой в сердце

В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, заколотой в сердце - РИА Новости, 28.04.2025

В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, заколотой в сердце

В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, которую закололи в сердце на северо-востоке города, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:58:00+03:00

2025-04-28T14:58:00+03:00

2025-04-28T15:37:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, которую закололи в сердце на северо-востоке города, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК ("Убийство"). <...> Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан в кратчайшие сроки. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства", — отметили в ведомстве.Сегодня в столичном главке СК сообщили, что тело заколотой в сердце девушки нашли на севере Москвы, начата доследственная проверка. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая — африканка, ее личность устанавливается. По данным следствия, не позднее 28 апреля пьяный мужчина, находясь в квартире в Ясном проезде в Москве, вступил в конфликт с девушкой, во время которого ударил ее ножом в сердце, а затем сбросил тело из окна. От полученных повреждений потерпевшая погибла на месте. После произошедшего фигурант скрылся.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, девушка занималась проституцией. Согласно сообщению пресс-службы УВД по СВАО ГУ МВД по Москве, мужчину нашли менее чем через два часа в районе Савеловского вокзала. При задержании тот признался в совершении преступления.

https://ria.ru/20250415/sk-2011335096.html

https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011298473.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)