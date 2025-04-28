https://ria.ru/20250428/moskva-2013818539.html

На северо-востоке Москвы нашли тело девушки, заколотой в сердце

На северо-востоке Москвы нашли тело девушки, заколотой в сердце - РИА Новости, 28.04.2025

На северо-востоке Москвы нашли тело девушки, заколотой в сердце

Тело заколотой в сердце девушки нашли на северо-востоке Москвы, начата доследственная проверка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:37:00+03:00

2025-04-28T13:37:00+03:00

2025-04-28T14:11:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тело заколотой в сердце девушки нашли на северо-востоке Москвы, начата доследственная проверка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая является африканкой, ее личность устанавливается. "Двадцать восьмого апреля 2025 года вблизи жилого дома, расположенного в Ясном проезде в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца. По данному факту... организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250405/rebenok-2009587020.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)