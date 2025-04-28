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На северо-востоке Москвы нашли тело девушки, заколотой в сердце - РИА Новости, 28.04.2025
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13:37 28.04.2025 (обновлено: 14:11 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/moskva-2013818539.html
На северо-востоке Москвы нашли тело девушки, заколотой в сердце
На северо-востоке Москвы нашли тело девушки, заколотой в сердце - РИА Новости, 28.04.2025
На северо-востоке Москвы нашли тело девушки, заколотой в сердце
Тело заколотой в сердце девушки нашли на северо-востоке Москвы, начата доследственная проверка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 28.04.2025
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тело заколотой в сердце девушки нашли на северо-востоке Москвы, начата доследственная проверка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая является африканкой, ее личность устанавливается. "Двадцать восьмого апреля 2025 года вблизи жилого дома, расположенного в Ясном проезде в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца. По данному факту... организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250405/rebenok-2009587020.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На северо-востоке Москвы нашли тело девушки, заколотой в сердце

На северо-востоке Москвы нашли тело африканки, заколотой ножом в сердце

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тело заколотой в сердце девушки нашли на северо-востоке Москвы, начата доследственная проверка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая является африканкой, ее личность устанавливается.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В квартире на северо-западе Москвы нашли тело избитого ребенка
5 апреля, 23:45
"Двадцать восьмого апреля 2025 года вблизи жилого дома, расположенного в Ясном проезде в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца. По данному факту... организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
15 апреля 2025 года в квартире жилого дома в Москве обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Москве 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве отца
15 апреля, 09:34
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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