https://ria.ru/20250428/moskva-2013818539.html
На северо-востоке Москвы нашли тело девушки, заколотой в сердце
На северо-востоке Москвы нашли тело девушки, заколотой в сердце - РИА Новости, 28.04.2025
На северо-востоке Москвы нашли тело девушки, заколотой в сердце
Тело заколотой в сердце девушки нашли на северо-востоке Москвы, начата доследственная проверка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:37:00+03:00
2025-04-28T13:37:00+03:00
2025-04-28T14:11:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тело заколотой в сердце девушки нашли на северо-востоке Москвы, начата доследственная проверка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая является африканкой, ее личность устанавливается. "Двадцать восьмого апреля 2025 года вблизи жилого дома, расположенного в Ясном проезде в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца. По данному факту... организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250405/rebenok-2009587020.html
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011298473.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На северо-востоке Москвы нашли тело девушки, заколотой в сердце
На северо-востоке Москвы нашли тело африканки, заколотой ножом в сердце