В Москве в 2025 году построят и реконструируют 157 километров газопроводов
Бирюков: в Москве в 2025 году построят и реконструируют 157 км газопроводов
© "Мосгаз"Газопровод
© "Мосгаз"
Газопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют 157 километров газопроводов в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. В этом году запланированы работы по обновлению 25 километров газопроводов и строительство еще 132 километров", - рассказал Бирюков.
Бирюков: в Москве стартовал месячник по благоустройству
1 апреля, 09:31
Заместитель мэра подчеркнул, что при строительстве и реконструкции газопроводов специалисты АО "Мосгаз" используют материалы и оборудование отечественного производства.
"Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, которые применяем в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", - добавил Бирюков.
Также он сообщил, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.
Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала в Москве
24 октября 2024, 17:09