Рейтинг@Mail.ru
В Москве в 2025 году построят и реконструируют 157 километров газопроводов - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:07 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/moskva-2013798890.html
В Москве в 2025 году построят и реконструируют 157 километров газопроводов
В Москве в 2025 году построят и реконструируют 157 километров газопроводов - РИА Новости, 28.04.2025
В Москве в 2025 году построят и реконструируют 157 километров газопроводов
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют 157 километров газопроводов в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:07:00+03:00
2025-04-28T12:07:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785958702_0:62:1184:728_1920x0_80_0_0_33050ae929fa1816bad702f8fc0c9967.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют 157 километров газопроводов в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. В этом году запланированы работы по обновлению 25 километров газопроводов и строительство еще 132 километров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что при строительстве и реконструкции газопроводов специалисты АО "Мосгаз" используют материалы и оборудование отечественного производства. "Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, которые применяем в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", - добавил Бирюков. Также он сообщил, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.
https://ria.ru/20250401/biryukov-2008564252.html
https://ria.ru/20241024/modernizatsiya-1979854625.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785958702_66:0:1118:789_1920x0_80_0_0_440f707661f284be9cd98ffb8e9a6c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве в 2025 году построят и реконструируют 157 километров газопроводов

Бирюков: в Москве в 2025 году построят и реконструируют 157 км газопроводов

© "Мосгаз"Газопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© "Мосгаз"
Газопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют 157 километров газопроводов в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. В этом году запланированы работы по обновлению 25 километров газопроводов и строительство еще 132 километров", - рассказал Бирюков.
Промывка дорог с шампунем после зимы на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Бирюков: в Москве стартовал месячник по благоустройству
1 апреля, 09:31
Заместитель мэра подчеркнул, что при строительстве и реконструкции газопроводов специалисты АО "Мосгаз" используют материалы и оборудование отечественного производства.
"Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, которые применяем в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", - добавил Бирюков.
Также он сообщил, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала в Москве
24 октября 2024, 17:09
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала