https://ria.ru/20250428/moskva-2013798890.html

В Москве в 2025 году построят и реконструируют 157 километров газопроводов

В Москве в 2025 году построят и реконструируют 157 километров газопроводов - РИА Новости, 28.04.2025

В Москве в 2025 году построят и реконструируют 157 километров газопроводов

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют 157 километров газопроводов в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:07:00+03:00

2025-04-28T12:07:00+03:00

2025-04-28T12:07:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

мосгаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785958702_0:62:1184:728_1920x0_80_0_0_33050ae929fa1816bad702f8fc0c9967.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют 157 километров газопроводов в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. В этом году запланированы работы по обновлению 25 километров газопроводов и строительство еще 132 километров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что при строительстве и реконструкции газопроводов специалисты АО "Мосгаз" используют материалы и оборудование отечественного производства. "Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, которые применяем в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", - добавил Бирюков. Также он сообщил, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.

https://ria.ru/20250401/biryukov-2008564252.html

https://ria.ru/20241024/modernizatsiya-1979854625.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз