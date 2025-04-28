https://ria.ru/20250428/moskva-2013764780.html
В Москве пройдет серия кинопоказов в честь 80-летия Победы
В Москве пройдет серия кинопоказов в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
В Москве пройдет серия кинопоказов в честь 80-летия Победы
Серия кинопоказов в честь празднования 80-летия Победы пройдет в Москве во всех флагманских офисах "Мои документы", сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:59:00+03:00
2025-04-28T07:59:00+03:00
2025-04-28T07:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
музей победы
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961462106_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_dcf8eabb205f047310f2351b99b6972b.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Серия кинопоказов в честь празднования 80-летия Победы пройдет в Москве во всех флагманских офисах "Мои документы", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 6 по 14 мая во всех флагманских офисах "Мои документы" центры госуслуг совместно с Музеем Победы проведут серию кинопоказов в честь празднования 80-летия Великой Победы. Посетителям покажут фильмы внеконкурсной программы V Международного фестиваля правильного кино. Посмотреть их сможет любой желающий, предварительная регистрация не требуется", - говорится в сообщении. Серия кинопоказов пройдет во всех восьми флагманских офисах: в торгово-развлекательном центре "Афимолл", в торговом центре "Спектр", в торговом центре Columbus, в торгово-развлекательном центре "Метрополис", в торгово-развлекательном центре "Щелковский", в торговом центре "Город", в торговом центре "Калейдоскоп", в торговом центре "Кунцево Плаза".
https://ria.ru/20250422/moskva-2012853527.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961462106_515:0:3246:2048_1920x0_80_0_0_30affbc0031450c59153b8e7e28343db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Музей Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве пройдет серия кинопоказов в честь 80-летия Победы
В Москве во всех флагманских офисах "Мои документы" пройдет серия кинопоказов