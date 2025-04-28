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В Москве пройдет серия кинопоказов в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:59 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/moskva-2013764780.html
В Москве пройдет серия кинопоказов в честь 80-летия Победы
В Москве пройдет серия кинопоказов в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
В Москве пройдет серия кинопоказов в честь 80-летия Победы
Серия кинопоказов в честь празднования 80-летия Победы пройдет в Москве во всех флагманских офисах "Мои документы", сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:59:00+03:00
2025-04-28T07:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
музей победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Серия кинопоказов в честь празднования 80-летия Победы пройдет в Москве во всех флагманских офисах "Мои документы", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 6 по 14 мая во всех флагманских офисах "Мои документы" центры госуслуг совместно с Музеем Победы проведут серию кинопоказов в честь празднования 80-летия Великой Победы. Посетителям покажут фильмы внеконкурсной программы V Международного фестиваля правильного кино. Посмотреть их сможет любой желающий, предварительная регистрация не требуется", - говорится в сообщении. Серия кинопоказов пройдет во всех восьми флагманских офисах: в торгово-развлекательном центре "Афимолл", в торговом центре "Спектр", в торговом центре Columbus, в торгово-развлекательном центре "Метрополис", в торгово-развлекательном центре "Щелковский", в торговом центре "Город", в торговом центре "Калейдоскоп", в торговом центре "Кунцево Плаза".
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москва, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Музей Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве пройдет серия кинопоказов в честь 80-летия Победы

В Москве во всех флагманских офисах "Мои документы" пройдет серия кинопоказов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Серия кинопоказов в честь празднования 80-летия Победы пройдет в Москве во всех флагманских офисах "Мои документы", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 6 по 14 мая во всех флагманских офисах "Мои документы" центры госуслуг совместно с Музеем Победы проведут серию кинопоказов в честь празднования 80-летия Великой Победы. Посетителям покажут фильмы внеконкурсной программы V Международного фестиваля правильного кино. Посмотреть их сможет любой желающий, предварительная регистрация не требуется", - говорится в сообщении.
Серия кинопоказов пройдет во всех восьми флагманских офисах: в торгово-развлекательном центре "Афимолл", в торговом центре "Спектр", в торговом центре Columbus, в торгово-развлекательном центре "Метрополис", в торгово-развлекательном центре "Щелковский", в торговом центре "Город", в торговом центре "Калейдоскоп", в торговом центре "Кунцево Плаза".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваМузей Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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