https://ria.ru/20250428/moskva-2013764780.html

В Москве пройдет серия кинопоказов в честь 80-летия Победы

В Москве пройдет серия кинопоказов в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025

В Москве пройдет серия кинопоказов в честь 80-летия Победы

Серия кинопоказов в честь празднования 80-летия Победы пройдет в Москве во всех флагманских офисах "Мои документы", сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T07:59:00+03:00

2025-04-28T07:59:00+03:00

2025-04-28T07:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

музей победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Серия кинопоказов в честь празднования 80-летия Победы пройдет в Москве во всех флагманских офисах "Мои документы", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 6 по 14 мая во всех флагманских офисах "Мои документы" центры госуслуг совместно с Музеем Победы проведут серию кинопоказов в честь празднования 80-летия Великой Победы. Посетителям покажут фильмы внеконкурсной программы V Международного фестиваля правильного кино. Посмотреть их сможет любой желающий, предварительная регистрация не требуется", - говорится в сообщении. Серия кинопоказов пройдет во всех восьми флагманских офисах: в торгово-развлекательном центре "Афимолл", в торговом центре "Спектр", в торговом центре Columbus, в торгово-развлекательном центре "Метрополис", в торгово-развлекательном центре "Щелковский", в торговом центре "Город", в торговом центре "Калейдоскоп", в торговом центре "Кунцево Плаза".

https://ria.ru/20250422/moskva-2012853527.html

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москва, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне