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Григоренко оценил проект об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости, 28.04.2025
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09:50 28.04.2025 (обновлено: 09:51 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/moshenniki-2013771834.html
Григоренко оценил проект об уголовной ответственности для дропперов
Григоренко оценил проект об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости, 28.04.2025
Григоренко оценил проект об уголовной ответственности для дропперов
Подготовленный правительством РФ законопроект об уголовной ответственности для дропперов создаст препятствия для вывода мошенниками украденных средств и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:50:00+03:00
2025-04-28T09:51:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
эльвира набиуллина
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подготовленный правительством РФ законопроект об уголовной ответственности для дропперов создаст препятствия для вывода мошенниками украденных средств и сократит число желающих участвовать в преступных схемах за вознаграждение, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале апреля заявляла, что ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что поправки об уголовной ответственности для дропперов Госдума планирует принять до окончания весенней сессии. "В начале месяца был принят комплексный закон из 30 мер по защите граждан от мошенников. Это дало старт системному противодействию киберпреступности. В продолжение этой работы мы подготовили новый законопроект об уголовной ответственности для дропперов", - сообщили в аппарате Григоренко. "Данная инициатива позволит создать серьезные препятствия для вывода мошенниками украденных средств, а возможная уголовная ответственность существенно сократит количество желающих поучаствовать в преступных схемах за вознаграждение", - добавили там. По словам Григоренко, приводимым в сообщении, целью законопроекта об уголовной ответственности является создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем.
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россия, дмитрий григоренко, эльвира набиуллина, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Дмитрий Григоренко, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Григоренко оценил проект об уголовной ответственности для дропперов

Григоренко: проект об ответственности для дропперов помешает мошенникам

© Fotolia / Artur MarciniecКомпьютер
Компьютер - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подготовленный правительством РФ законопроект об уголовной ответственности для дропперов создаст препятствия для вывода мошенниками украденных средств и сократит число желающих участвовать в преступных схемах за вознаграждение, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале апреля заявляла, что ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что поправки об уголовной ответственности для дропперов Госдума планирует принять до окончания весенней сессии.
"В начале месяца был принят комплексный закон из 30 мер по защите граждан от мошенников. Это дало старт системному противодействию киберпреступности. В продолжение этой работы мы подготовили новый законопроект об уголовной ответственности для дропперов", - сообщили в аппарате Григоренко.
"Данная инициатива позволит создать серьезные препятствия для вывода мошенниками украденных средств, а возможная уголовная ответственность существенно сократит количество желающих поучаствовать в преступных схемах за вознаграждение", - добавили там.
По словам Григоренко, приводимым в сообщении, целью законопроекта об уголовной ответственности является создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем.
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РоссияДмитрий ГригоренкоЭльвира НабиуллинаВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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