https://ria.ru/20250428/moshenniki-2013758448.html

В России активизировались мошенники в дейтинг сервисах и соцсетях

В России активизировались мошенники в дейтинг сервисах и соцсетях - РИА Новости, 28.04.2025

В России активизировались мошенники в дейтинг сервисах и соцсетях

В России активизировались мошенники, которые используют для обмана методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки - они создают профили в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T05:51:00+03:00

2025-04-28T05:51:00+03:00

2025-04-28T05:51:00+03:00

технологии

россия

angara security

общество

мошенники

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России активизировались мошенники, которые используют для обмана методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки - они создают профили в приложениях для знакомств или соцсетях, вступают в доверительные отношения с жертвой, а затем выманивают деньги под предлогом "выгодных инвестиций" или совместного бизнеса, рассказали РИА Новости в компании Angara Security. "Специалисты по кибербезопасности Angara Security отмечают активизацию мошеннических схем, известных как Pig Butchering ("Забой свиней")... Злоумышленники используют методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки, создавая фальшивые аккаунты в приложениях для знакомств и социальных сетях. Они вступают в доверительные, а иногда и романтические отношения с жертвой (этап "откорма"), а затем предлагают "выгодные инвестиции" или совместный бизнес (этап "разделки")", - рассказали в компании. "Pig Butchering стала глобальной проблемой для правоохранительных и финансовых организаций", - отмечает эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский. Киберпреступники действуют из стран Юго-Восточной Азии и представляются азиатскими девушками, которые ищут знакомства или помощи в трудной ситуации - например, будто им дали не тот номер телефона, они потеряли гида и т.д. Мошенники выманивают личные и финансовые данные, эксплуатируя одиночество, доверие и эмоциональную уязвимость жертв. Как пояснил Филевский, технологии ИИ позволяют создать идеального собеседника, который способен придерживаться любой роли. "Частое общение с таким собеседником на протяжении недель формирует у жертвы доверительные отношения. Эта иллюзия подкрепляется отсутствием негативных аспектов человеческих отношений – конфликтов, разочарований, несовпадения ожиданий. Поэтому человек с готовностью принимает предложения поучаствовать в прибыльном бизнесе собеседника и вложить в него свои средства", - добавил эксперт. После получения крупных сумм злоумышленники исчезают, а похищенные деньги обналичивают через подставные счета или криптовалюту. Эксперты Angara Security назвали схему Pig Butchering одной из самых прибыльных схем мошенничества: преступники по всему миру заработали с ее помощью около 75 миллиардов долларов за четыре года. Чтобы защититься от подобного рода мошенничества, эксперты по кибербезопасности советуют развивать критическое мышление и не доверять сомнительным инвестиционным предложениям, проверять информацию, полученную от собеседника, использовать двухфакторную аутентификацию и не передавать личные данные незнакомцам, а также поддерживать реальные социальные связи - это снижает уязвимость к манипуляциям.

https://ria.ru/20250425/rossija-2013313630.html

https://ria.ru/20250424/gosduma-2013143770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, angara security, общество, мошенники