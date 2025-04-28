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В России активизировались мошенники в дейтинг сервисах и соцсетях - РИА Новости, 28.04.2025
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05:51 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/moshenniki-2013758448.html
В России активизировались мошенники в дейтинг сервисах и соцсетях
В России активизировались мошенники в дейтинг сервисах и соцсетях - РИА Новости, 28.04.2025
В России активизировались мошенники в дейтинг сервисах и соцсетях
В России активизировались мошенники, которые используют для обмана методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки - они создают профили в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:51:00+03:00
2025-04-28T05:51:00+03:00
технологии
россия
angara security
общество
мошенники
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России активизировались мошенники, которые используют для обмана методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки - они создают профили в приложениях для знакомств или соцсетях, вступают в доверительные отношения с жертвой, а затем выманивают деньги под предлогом "выгодных инвестиций" или совместного бизнеса, рассказали РИА Новости в компании Angara Security. "Специалисты по кибербезопасности Angara Security отмечают активизацию мошеннических схем, известных как Pig Butchering ("Забой свиней")... Злоумышленники используют методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки, создавая фальшивые аккаунты в приложениях для знакомств и социальных сетях. Они вступают в доверительные, а иногда и романтические отношения с жертвой (этап "откорма"), а затем предлагают "выгодные инвестиции" или совместный бизнес (этап "разделки")", - рассказали в компании. "Pig Butchering стала глобальной проблемой для правоохранительных и финансовых организаций", - отмечает эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский. Киберпреступники действуют из стран Юго-Восточной Азии и представляются азиатскими девушками, которые ищут знакомства или помощи в трудной ситуации - например, будто им дали не тот номер телефона, они потеряли гида и т.д. Мошенники выманивают личные и финансовые данные, эксплуатируя одиночество, доверие и эмоциональную уязвимость жертв. Как пояснил Филевский, технологии ИИ позволяют создать идеального собеседника, который способен придерживаться любой роли. "Частое общение с таким собеседником на протяжении недель формирует у жертвы доверительные отношения. Эта иллюзия подкрепляется отсутствием негативных аспектов человеческих отношений – конфликтов, разочарований, несовпадения ожиданий. Поэтому человек с готовностью принимает предложения поучаствовать в прибыльном бизнесе собеседника и вложить в него свои средства", - добавил эксперт. После получения крупных сумм злоумышленники исчезают, а похищенные деньги обналичивают через подставные счета или криптовалюту. Эксперты Angara Security назвали схему Pig Butchering одной из самых прибыльных схем мошенничества: преступники по всему миру заработали с ее помощью около 75 миллиардов долларов за четыре года. Чтобы защититься от подобного рода мошенничества, эксперты по кибербезопасности советуют развивать критическое мышление и не доверять сомнительным инвестиционным предложениям, проверять информацию, полученную от собеседника, использовать двухфакторную аутентификацию и не передавать личные данные незнакомцам, а также поддерживать реальные социальные связи - это снижает уязвимость к манипуляциям.
https://ria.ru/20250425/rossija-2013313630.html
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технологии, россия, angara security, общество, мошенники
Технологии, Россия, Angara Security, Общество, мошенники
В России активизировались мошенники в дейтинг сервисах и соцсетях

Angara Security: мошенники используют ИИ и методы социальной инженерии

© Fotolia / contrastwerkstattРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Fotolia / contrastwerkstatt
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России активизировались мошенники, которые используют для обмана методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки - они создают профили в приложениях для знакомств или соцсетях, вступают в доверительные отношения с жертвой, а затем выманивают деньги под предлогом "выгодных инвестиций" или совместного бизнеса, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.
"Специалисты по кибербезопасности Angara Security отмечают активизацию мошеннических схем, известных как Pig Butchering ("Забой свиней")... Злоумышленники используют методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки, создавая фальшивые аккаунты в приложениях для знакомств и социальных сетях. Они вступают в доверительные, а иногда и романтические отношения с жертвой (этап "откорма"), а затем предлагают "выгодные инвестиции" или совместный бизнес (этап "разделки")", - рассказали в компании.
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"Pig Butchering стала глобальной проблемой для правоохранительных и финансовых организаций", - отмечает эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.
Киберпреступники действуют из стран Юго-Восточной Азии и представляются азиатскими девушками, которые ищут знакомства или помощи в трудной ситуации - например, будто им дали не тот номер телефона, они потеряли гида и т.д. Мошенники выманивают личные и финансовые данные, эксплуатируя одиночество, доверие и эмоциональную уязвимость жертв. Как пояснил Филевский, технологии ИИ позволяют создать идеального собеседника, который способен придерживаться любой роли.
"Частое общение с таким собеседником на протяжении недель формирует у жертвы доверительные отношения. Эта иллюзия подкрепляется отсутствием негативных аспектов человеческих отношений – конфликтов, разочарований, несовпадения ожиданий. Поэтому человек с готовностью принимает предложения поучаствовать в прибыльном бизнесе собеседника и вложить в него свои средства", - добавил эксперт.
После получения крупных сумм злоумышленники исчезают, а похищенные деньги обналичивают через подставные счета или криптовалюту. Эксперты Angara Security назвали схему Pig Butchering одной из самых прибыльных схем мошенничества: преступники по всему миру заработали с ее помощью около 75 миллиардов долларов за четыре года.
Чтобы защититься от подобного рода мошенничества, эксперты по кибербезопасности советуют развивать критическое мышление и не доверять сомнительным инвестиционным предложениям, проверять информацию, полученную от собеседника, использовать двухфакторную аутентификацию и не передавать личные данные незнакомцам, а также поддерживать реальные социальные связи - это снижает уязвимость к манипуляциям.
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ТехнологииРоссияAngara SecurityОбществомошенники
 
 
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