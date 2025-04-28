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Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом - РИА Новости, 28.04.2025
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21:50 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/mosgorsud-2013939682.html
Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом
Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом - РИА Новости, 28.04.2025
Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Валерию (Лерчек) Чекалину и ее бывшего супруга Артёма по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:50:00+03:00
2025-04-28T21:50:00+03:00
происшествия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
московский городской суд
россия
валерия чекалина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Валерию (Лерчек) Чекалину и ее бывшего супруга Артёма по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков. "И Валерии, и Артему исключили из мотивировки основание на то, что "могут продолжить заниматься преступной деятельностью", остальное - без изменения", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что следователь не писал об этом, а суд первой инстанции указал. Троицкий суд Москвы ранее продлил срок домашнего ареста всем трем фигурантам до 26 мая. По делу проходят трое фигурантов, блогер Валерия (Лерчек) Чекалина, ее бывший муж Артём Чекалин. Под домашним арестом также остается третий фигурант по делу - соучредитель фирмы Чекалина ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк. Все трое фигурантов с октября 2024 года находятся под домашним арестом, за это время смягчить условия удалось лишь для Артёма, ему разрешили общаться с братом. По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Как рассказал Третьяков РИА Новости, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
https://ria.ru/20250414/lerchek-2011067041.html
https://ria.ru/20250117/lerchek-1994274149.html
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происшествия, федеральная налоговая служба (фнс россии), московский городской суд, россия, валерия чекалина
Происшествия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Московский городской суд, Россия, Валерия Чекалина
Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее экс-супруга Артема

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek). Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Валерию (Лерчек) Чекалину и ее бывшего супруга Артёма по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.
"И Валерии, и Артему исключили из мотивировки основание на то, что "могут продолжить заниматься преступной деятельностью", остальное - без изменения", - рассказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что следователь не писал об этом, а суд первой инстанции указал.
Троицкий суд Москвы ранее продлил срок домашнего ареста всем трем фигурантам до 26 мая.
По делу проходят трое фигурантов, блогер Валерия (Лерчек) Чекалина, ее бывший муж Артём Чекалин. Под домашним арестом также остается третий фигурант по делу - соучредитель фирмы Чекалина ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк.
Все трое фигурантов с октября 2024 года находятся под домашним арестом, за это время смягчить условия удалось лишь для Артёма, ему разрешили общаться с братом.
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По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ.
Как рассказал Третьяков РИА Новости, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
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