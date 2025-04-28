https://ria.ru/20250428/mo-2013807880.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 28.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:52:00+03:00

2025-04-28T12:52:00+03:00

2025-04-28T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Запселье, Могрица, Юнаковка, Угроеды, Великий Прикол и Миропольское Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250428/simonjan-2013800610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины