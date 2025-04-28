https://ria.ru/20250428/mo-2013807880.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 28.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:52:00+03:00
2025-04-28T12:52:00+03:00
2025-04-28T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_aa1f948ed092f0fb78e2474a43213f9f.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Запселье, Могрица, Юнаковка, Угроеды, Великий Прикол и Миропольское Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250428/simonjan-2013800610.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_39:0:1115:807_1920x0_80_0_0_e1ff0aa45cc03e519e6b45e209bd48c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действия группировки "Север"