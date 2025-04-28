В Словакии призвали граждан выразить мнение о санкциях против России
Словацкий политик Слота призвал к референдуму по вопросу санкций против России
Братислава, Словакия. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 апр - РИА Новости. Как можно больше граждан Словакии должны иметь возможность высказаться по вопросу санкций против РФ, введенных Западом, озвучил мнение РИА Новости словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.
"Мы сделаем все, чтобы пришли высказать свое мнение как можно больше граждан, чтобы референдум был успешным, так как мы сделали все для того, чтобы собрать достаточное количество подписей для его объявления", - сказал Слота.
Политик отметил, что, когда был начат сбор подписей под петицией за референдум об отмене санкций против РФ, мало кто верил в успех этой кампании, однако уже собрано 356 593 подписи при необходимых 350 тысячах. Слота считает, что объявление референдума может дать гражданам республики "надежду на долгожданную перемену", поскольку они на себе ощущают негативное влияние антироссийских санкций. Глава партии DOMOV предлагает провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?"
Политик говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать отрицательное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
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Активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" 11 марта передали президенту Словакии Петеру Пеллегрини свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ. Ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него и 20 марта была перенаправлена в правительство республики.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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