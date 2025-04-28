https://ria.ru/20250428/mishustin-2013936949.html

Мишустин и Турчин обсудили работу по крупным экономическим проектам

Мишустин и Турчин обсудили работу по крупным экономическим проектам - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин и Турчин обсудили работу по крупным экономическим проектам

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин в телефонном разговоре обсудили ход совместной работы по крупным кооперационным... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:01:00+03:00

2025-04-28T21:01:00+03:00

2025-04-28T21:01:00+03:00

россия

белоруссия

михаил мишустин

александр турчинов

союзное государство

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин в телефонном разговоре обсудили ход совместной работы по крупным кооперационным экономическим проектам РФ и Белоруссии, сообщили в российском кабмине. "Михаил Мишустин и Александр Турчин рассмотрели ход совместной работы по крупным кооперационным экономическим проектам в России и Белоруссии", - сообщили в российском кабмине по итогам телефонного разговора глав правительств РФ и Белоруссии. Кроме того, в правительстве РФ отметили, что в ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего углубления интеграции в рамках выполнения "Основных направлений реализации положений договора о Союзном государстве на 2024–2026 годы", в том числе в промышленной, энергетической и транспортной сферах.

https://ria.ru/20250428/rossija-2013924946.html

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россия, белоруссия, михаил мишустин, александр турчинов, союзное государство