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Мишустин и Турчин обсудили работу по крупным экономическим проектам - РИА Новости, 28.04.2025
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21:01 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013936949.html
Мишустин и Турчин обсудили работу по крупным экономическим проектам
Мишустин и Турчин обсудили работу по крупным экономическим проектам - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин и Турчин обсудили работу по крупным экономическим проектам
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин в телефонном разговоре обсудили ход совместной работы по крупным кооперационным... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:01:00+03:00
2025-04-28T21:01:00+03:00
россия
белоруссия
михаил мишустин
александр турчинов
союзное государство
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин в телефонном разговоре обсудили ход совместной работы по крупным кооперационным экономическим проектам РФ и Белоруссии, сообщили в российском кабмине. "Михаил Мишустин и Александр Турчин рассмотрели ход совместной работы по крупным кооперационным экономическим проектам в России и Белоруссии", - сообщили в российском кабмине по итогам телефонного разговора глав правительств РФ и Белоруссии. Кроме того, в правительстве РФ отметили, что в ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего углубления интеграции в рамках выполнения "Основных направлений реализации положений договора о Союзном государстве на 2024–2026 годы", в том числе в промышленной, энергетической и транспортной сферах.
https://ria.ru/20250428/rossija-2013924946.html
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россия, белоруссия, михаил мишустин, александр турчинов, союзное государство
Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Александр Турчинов, Союзное государство
Мишустин и Турчин обсудили работу по крупным экономическим проектам

Мишустин и Турчин обсудили работу по экономическим проектам России и Белоруссии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин в телефонном разговоре обсудили ход совместной работы по крупным кооперационным экономическим проектам РФ и Белоруссии, сообщили в российском кабмине.
"Михаил Мишустин и Александр Турчин рассмотрели ход совместной работы по крупным кооперационным экономическим проектам в России и Белоруссии", - сообщили в российском кабмине по итогам телефонного разговора глав правительств РФ и Белоруссии.
Кроме того, в правительстве РФ отметили, что в ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего углубления интеграции в рамках выполнения "Основных направлений реализации положений договора о Союзном государстве на 2024–2026 годы", в том числе в промышленной, энергетической и транспортной сферах.
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