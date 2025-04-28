https://ria.ru/20250428/mishustin-2013840096.html

Мишустин рассказал о новых нацпроектах технологического лидерства

Мишустин рассказал о новых нацпроектах технологического лидерства - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин рассказал о новых нацпроектах технологического лидерства

Мероприятия новых нацпроектов технологического лидерства помогут России добиться независимости от иностранных решений и послужат формированию перспективных... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:47:00+03:00

2025-04-28T14:47:00+03:00

2025-04-28T14:47:00+03:00

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мероприятия новых нацпроектов технологического лидерства помогут России добиться независимости от иностранных решений и послужат формированию перспективных рынков, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "С начала текущего года правительство по поручению президента дало старт новым девятнадцати (нацпроектам - ред.). И восемь из них призваны как раз обеспечить нас новыми технологиями, обеспечить технологическое лидерство. Еще один – по развитию технологий биоэкономики – готовим к запуску скоро. В них предусмотрены мероприятия для укрепления отечественной промышленной базы, наращивания выпуска наукоемкой продукции, по ускоренному внедрению российских разработок. Всё это поможет добиться независимости от иностранных решений и послужит формированию перспективных рынков", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/syre-2013813356.html

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технологии, россия, михаил мишустин