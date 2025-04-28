https://ria.ru/20250428/mishustin-2013840096.html
Мишустин рассказал о новых нацпроектах технологического лидерства
Мишустин рассказал о новых нацпроектах технологического лидерства - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин рассказал о новых нацпроектах технологического лидерства
Мероприятия новых нацпроектов технологического лидерства помогут России добиться независимости от иностранных решений и послужат формированию перспективных... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:47:00+03:00
2025-04-28T14:47:00+03:00
2025-04-28T14:47:00+03:00
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мероприятия новых нацпроектов технологического лидерства помогут России добиться независимости от иностранных решений и послужат формированию перспективных рынков, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "С начала текущего года правительство по поручению президента дало старт новым девятнадцати (нацпроектам - ред.). И восемь из них призваны как раз обеспечить нас новыми технологиями, обеспечить технологическое лидерство. Еще один – по развитию технологий биоэкономики – готовим к запуску скоро. В них предусмотрены мероприятия для укрепления отечественной промышленной базы, наращивания выпуска наукоемкой продукции, по ускоренному внедрению российских разработок. Всё это поможет добиться независимости от иностранных решений и послужит формированию перспективных рынков", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/syre-2013813356.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о новых нацпроектах технологического лидерства
Мишустин: новые нацпроекты помогут добиться независимости от иностранных решений
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мероприятия новых нацпроектов технологического лидерства помогут России добиться независимости от иностранных решений и послужат формированию перспективных рынков, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"С начала текущего года правительство по поручению президента дало старт новым девятнадцати (нацпроектам - ред.). И восемь из них призваны как раз обеспечить нас новыми технологиями, обеспечить технологическое лидерство. Еще один – по развитию технологий биоэкономики – готовим к запуску скоро. В них предусмотрены мероприятия для укрепления отечественной промышленной базы, наращивания выпуска наукоемкой продукции, по ускоренному внедрению российских разработок. Всё это поможет добиться независимости от иностранных решений и послужит формированию перспективных рынков", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.