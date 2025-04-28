https://ria.ru/20250428/mishustin-2013838522.html

Мишустин рассказал о новой партии атомных ледоколов

Мишустин рассказал о новой партии атомных ледоколов - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин рассказал о новой партии атомных ледоколов

Следующая партия атомных ледоколов в рамках нового нацпроекта будет состоять из уникальных судов, аналогов в мире нет, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:43:00+03:00

2025-04-28T14:43:00+03:00

2025-04-28T14:43:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следующая партия атомных ледоколов в рамках нового нацпроекта будет состоять из уникальных судов, аналогов в мире нет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Также по национальному проекту "Эффективная транспортная система" планируется постройка следующей партии атомных ледоколов проекта четыре двойки ноль. С переменной осадкой, что позволяет им работать и на глубокой воде, и на мелководье. Это такие уникальные суда, большие, мощные. Аналогов нигде нет в мире ", - рассказал Мишустин. Он напомнил, что у России четыре таких ледокола несут вахту в северных морях. "Кстати, крайний сделанный - это ледокол "Якутия" - вошел в состав флота буквально месяц назад. И уже отправился в первый рейс – из Мурманска в акваторию Карского моря. А пятый - "Чукотка" - сейчас уже спущен на воду, где продолжается, конечно, его достройка", - добавил Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/rossija-2013824906.html

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013826489.html

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россия, москва, мурманск, михаил мишустин, безопасность